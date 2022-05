“Identificato lo pseudotifoso del Vicenza che ha insultato i calabresi. Per lui Daspo per 5 anni e indagine penale della Procura. Bene così. Adesso, in vista della partita di venerdì, si abbassino i toni e si pensi ad una gara che deve essere solo competizione sportiva e nulla più”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.