“Incendi, occorre intervenire subito per andare oltre l’emergenza”

Riesce difficile comprendere le motivazioni per le quali, a differenza della Francia, diamo la gestione della flotta di canadair (19, la più numerosa al mondo, più 12 elicotteri), di proprietà dello Stato, ai privati. Tra l’altro con gare di appalto molto discusse e secondo alcuni cucite addosso a un solo soggetto partecipante, come sarebbe avvenuto negli ultimi anni.

Fatto sta che, ancora una volta, una multinazionale londinese, la Babcock, si è aggiudicata l’appalto per cifre che nel 2019 ammontavano a 360 milioni di euro.

L’affidamento della gestione ai Vigili del Fuoco o alla Protezione Civile sarebbe stata una soluzione logica, efficace e sicuramente meno costosa, in tutti i sensi. La motivazione che giustifica l’affidamento a privati è davvero risibile: la mancanza di piloti specialisti e di centri di manutenzione. È vero che per formare un pilota di canadair occorrono due anni, ma riesce difficile pensare che la settima potenza economica mondiale non sia in grado di poterlo fare. In ogni modo sarebbe stato meno costoso, più razionale e trasparente reclutare piloti stranieri, in attesa di formare i nostri.

Le foreste sono un bene fondamentale non solo per l’economia e l’ambiente, ma anche per i cittadini, che debbono concorrere a salvaguardarle.

Dobbiamo anche andare oltre l’eterna emergenza e provare a far rinascere le nostre montagne, come l’Area Grecanica, abbandonata al suo destino. Il PNRR è un treno che non passerà più. Si dovrebbe investire non per riportare qualche turista in più, ma per creare le condizioni per far tornare a vivere i borghi semi abbandonati.

Per dare un contributo, analitico e propositivo, abbiamo costituito l’Associazione Calavrisia, alla quale si affianca l’Associazione Nazionale “Neda Kairos”, che opera, da oltre un decennio, con e per i giovani, con l’intento di aiutarli a diventare cittadini consapevoli, autonomi e impegnati. Abbiamo definito il documento “Studio e proposte per il recupero, il riscatto e lo sviluppo dell’Area grecanica.”

Stiamo cercando di coinvolgere le Istituzioni, le Associazioni ambientaliste e altri Soggetti su queste delicate tematiche.

Se non avremo risposte, resterà il dubbio espresso il 1 luglio dal Fatto di Calabria, che ‘L’importante è spegnere gli incendi. Magari non sul nascere, ma strada facendo. Meglio ancora se alzando sempre elicotteri. Quel che conta è il risultato e non la cenere che cade dal cielo…’”.

*presidente dell’Associazione “Neda Kairos”