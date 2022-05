Dl aiuti, ‘Salva Napoli’ ad altre città: c’è anche Catanzaro

“In quest’ultimo Decreto ho lavorato su molte norme, ma una di quelle che mi sta piu’ a cuore riguarda l’ampliamento della cosi’ detta “Salva Napoli”. Un sistema che abbiamo costruito per risanare i conti di Napoli, senza tagliare servizi ai cittadini. Una procedura che in prima battuta abbiamo esteso a Città come Torino e Palermo, ed ora, grazie al confronto con i Sindaci ed alle loro sollecitazioni, potrà essere utilizzato da altre Città capoluogo di Provincia, come Salerno, Verona, Taranto, Pescara, Terni e Catanzaro, o Comuni capoluogo di Città metropolitana come Milano, Genova, Firenze e Venezia”.

Lo scrive su facebook il viceministro dell’Economia Laura Castelli.

La norma “metterà queste Città nella condizione di sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Governo e il Sindaco, in cui il Comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano, ad un percorso virtuoso. Questo dimostra, ancora una volta, che il Testo Unico degli Enti Locali, almeno nella parte sul dissesto, non è più attuale e non rappresenta la risposta giusta. Per mettere a posto i conti dei Comuni servono strumenti straordinari, come questo, che possono diventare presto un nuovo modello”, conclude.