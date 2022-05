Gratteri nel mirino della ‘Ndrangheta, Iacucci: “Cosche vogliono alzare livello di tensione”

“Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, finisce ancora una volta nel mirino della ‘ndrangheta. O meglio, le cosche non hanno mai abbassato la guardia, e i magistrati lo sanno bene, ma quando alzano il tiro vuol dire che sono in difficolta’”. Lo afferma in una nota Franco Iacucci, vicepresidente del Consiglio regionale.

“Negli ambienti mafiosi – prosegue – percepiscono l’azione del suo lavoro e quello della sua squadra, sanno quanto le sue parole pesano e quanto e’ alto il gradimento dell’opinione pubblica. Oggi la notizia di un altro possibile attentato nei confronti di Gratteri desta non poca preoccupazione. A lui, alla sua famiglia e agli uomini della scorta va la piu’ sentita solidarieta’ e il pieno appoggio. La ‘ndrangheta vuole alzare il livello della tensione e tutti noi dobbiamo dimostrare di essere uniti anche perche’ non basta il solo lavoro della magistratura a sconfiggere questo cancro. Un cancro che occupa tutti quegli spazi che lo Stato lascia vuoti. Il silenzio e’ l’alleato migliore di tutti i criminali e lo sanno bene i familiari di Maria Chindamo, l’imprenditrice scomparsa nel nulla il 6 maggio 2016. Sono trascorsi sei anni e ieri in tanti si sono stretti attorno alla famiglia, a Limbadi, per chiedere verita’ e giustizia. Maria rappresenta l’emblema di una donna che non si e’ lasciata intimidire, insieme bisogna lottare contro chi con la violenza, la forza dell’intimidazione o in modo invisibile controlla il territorio e la societa’ civile”.