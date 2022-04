Gioco del Lotto: statistiche e casualità delle estrazioni

Il Gioco del Lotto è uno dei più diffusi e conosciuti, complice una storia che ha radici nel Cinquecento, periodo a cui risalgono le prime tracce, anche se con regole decisamente diverse rispetto a quelle attuali.

Il Lotto ha saputo restare un passatempo costantemente apprezzato, nel corso degli anni, mantenendo un’ottica di svago responsabile, anche nell’epoca attuale, grazie all’approvazione ADM, l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

La modalità per giocare è nota: si scelgono da uno a dieci numeri compresi tra 1 e 90, nonché la ruota all’interno della quale puntare scegliendo tra quelle di Roma, Torino, Venezia, Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Genova, Napoli, Palermo, quella Nazionale oppure Tutte. L’importo minimo della singola giocata varia da 1 € fino a un massimo di 200 €.

Le combinazioni possibili, definite sorti, sono:

Estratto

Estratto determinato.

Ambo

Ambetto

Terno

Quaterna

Cinquina

La conoscenza dei numeri frequenti e ritardatari su tutte le ruote del Lotto rappresenta uno dei temi che interessa da sempre i giocatori. Ognuno ha dei propri numeri a cui è più legato, ma esistono degli elementi più “oggettivi”, ovvero statistici, legati all’estrazione? Se l’argomento vi incuriosisce non vi resta che continuare nella lettura.

Numeri ritardatari, numeri spia e numeri frequenti: una sola certezza matematica

Il Gioco del Lotto presenta dinamiche ormai consolidate che da diversi anni appassionano le persone. Non a caso si parla persino di Lottologia, una sorta di disciplina di tipo pseudoscientifico che interviene nella previsione dei numeri del Lotto.

Che si tratti di numeri ritardatari, ovvero quei numeri che sono assenti da un diverso numero di estrazioni, di numeri frequenti, che escono spesso, o di numeri spia, definiti come “premonitori” delle successive estrazioni, una sola è la certezza, come spiega chiaramente la matematica Claudia Bianchi: la probabilità che esca un numero anziché un altro è uguale in tutti i casi.

Certo, la curiosità che ruota intorno alle possibili variabili che si trovano registrate all’interno delle estrazioni è tanta. Per un discorso di trasparenza, è bene specificare che i giocatori del Lotto possono sempre consultare, attraverso l’aggiornamento delle statistiche online sul Gioco del Lotto, i diversi elenchi. Si possono trovare in pochi clic sul sito ufficiale e sull’app My Lotteries, scaricabile sia da dispositivo iOS che Android.

Una curiosità sui numeri ritardatari

Uno degli elementi che incuriosisce frequentemente è inerente la cosiddetta teoria dei ritardi, che riguarda, come si può intuire, i numeri ritardatari, ovvero quelli che non escono mai (o quasi mai), comunque meno degli altri. Peccato che però non presenti, realmente, delle vere e proprie basi scientifiche.

Alla fine la conclusione si rivela la stessa precedentemente citata: è frutto del caso e della fortuna se un numero proprio non si decide a comparire in una determinata combinazione. E allora come giocare al Lotto? Sempre cercando di divertirsi e con la giusta moderazione che il buon senso impone. Le statistiche sono un elemento capace di allietare la curiosità e creare ulteriore diletto.