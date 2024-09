Torna a Reggio Calabria il Trofeo Sant’Ambrogio, il delegato allo sport Latella: “Da sempre un momento atteso dai reggini che apre la stagione cestistica”

“E’ decisamente una bella notizia il ritorno del Trofeo ‘Sant’Ambrogio’, giunto alla 48esima edizione e che negli anni, ha fatto registrare nella nostra città importantissime squadre di pallacanestro non solo di livello nazionale ma anche internazionale. Un torneo che ha sempre aperto la stagione ufficiale del basket a Reggio Calabria, anticipando di qualche giorno l’avvio del massimo campionato cestistico con la Viola tra protagoniste assolute. Per tutti noi ha sempre rappresentato un momento atteso, e ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale la famiglia Sant’Ambrogio che ha inteso proseguire questo impegno, organizzato con amore. Quest’anno il Trofeo si farà anche nel rinnovato Palacalafiore da tempo interessato da un generale intervento di ammodernamento interno ed esterno. Il legame tra la città e questo torneo resta molto forte, proprio per questo, stiamo pensando di poterlo inserire tra gli eventi storicizzati, avendone tutti i requisiti, anche per dare maggiore tranquillità e continuità”. Così il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, intervenendo oggi alla presentazione della 48esima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio di pallacanestro, che si svolgerà al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 19 al 20 settembre. Le squadre coinvolte quest’anno sono: Redel Viola Reggio Calabria, Barcellona 4.0, Basket School Messina e Basket Academy Catanzaro.