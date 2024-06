La 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐂 si è iscritta ufficialmente al 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐅𝐈𝐏𝐈𝐂 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀 di basket in carrozzina 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟓

๐‘ต๐’๐’ ๐’–๐’๐’‚ ๐’”๐’๐’•๐’•๐’ ๐’”๐’†๐’“๐’Š๐’†, ๐’Ž๐’‚ ๐’๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’”๐’”๐’Š๐’Ž๐’‚ ๐’”๐’†๐’“๐’Š๐’† ๐‘จ ๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’ ๐’‚๐’ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ ๐’‚๐’ ๐’๐’ˆ๐’ˆ๐’Š.

Versata la quota di iscrizione al massimo campionato ๐ ๐ˆ๐๐ˆ๐‚, non serve che mettersi al lavoro per organizzare quella che sarร una stagione dura a livello organizzativo ed economico.

Per la prossima stagione sportiva รจ stata scelta una nuova formula: quella del ๐ ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ž ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐จ ๐๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐€, che vedrร affrontarsi le squadre di tutta Italia, in un tutti contro tutti, in cui ancora una volta la ๐‘๐ž๐ ๐ ๐ข๐จ ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐š ๐๐ข๐‚ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘–๐‘› ๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘›๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐’๐ฎ๐ ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š. Dieci le squadre iscritte (non essendo pervenuto il ๐‘ฝ๐’‚๐’“๐’†๐’”๐’†): ๐‘ช๐’‚๐’๐’•๐’–ฬ€, ๐‘ฉ๐’†๐’“๐’ˆ๐’‚๐’Ž๐’, ๐‘ป๐’“๐’†๐’—๐’Š๐’”๐’, ๐‘ท๐’‚๐’ ๐’๐’—๐’‚, ๐‘ญ๐’Š๐’“๐’†๐’๐’›๐’†, ๐‘บ๐’‚๐’”๐’”๐’‚๐’“๐’Š, ๐‘ท๐’๐’“๐’•๐’ ๐‘ป๐’๐’“๐’“๐’†๐’”, ๐‘ด๐’‚๐’„๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’‚ ๐’† ๐‘ฎ๐’Š๐’–๐’๐’Š๐’‚๐’๐’๐’—๐’‚, che insieme a ๐‘๐ž๐ ๐ ๐ข๐จ ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐š, gareggeranno nel prossimo campionato di ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐€ di basket in carrozzina. Accederanno alle semifinali scudetto solo le prime 4 squadre che si incontreranno al meglio delle 3 partite, mentre l’ultima squadra classificata retrocederร direttamente in ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐.

๐†๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ž ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐จ che, se da un canto rende ancora piรน vivo ed intrigante il campionato per i tifosi che vorranno godersi lo spettacolo del basket in carrozzina, dall’altro loย rende piรน dispendioso. Proprioย per questo motivo, questโ€™anno รจ stata creata laย ๐“๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐ญ๐ข๐Ÿ๐จ๐ฌ๐จย della ๐‘๐ž๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐ข๐‚, che permetterร ai sostenitori tesserati di seguire tutte le gare interne al ๐๐š๐ฅ๐š๐œ๐š๐ฅ๐š๐Ÿ๐ข๐จ๐ซ๐ž. Ufficializzata anche la data di inizio campionato, fissata per il prossimoย ๐Ÿ๐Ÿ ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐›๐ซ๐ž.ย Il prossimo luglio uscirร ย ilย calendario ufficioso, in attesa di quello definitivo che coinciderร con la pubblicazione del definitivo roster reggino 2024/25. Certo eโ€™ che, dopo aver rinnovato ๐’โ€™๐’‚๐’”๐’”๐’ tailandese nonchรฉ ๐’„๐’‚๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’๐’ ๐๐š๐ณ ๐’๐ซ๐ข๐ฉ๐ข๐ซ๐จ๐ฆ ed aver dichiarato lโ€™ingaggio del ๐’ƒ๐’๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“ brasiliano ๐‚๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐š๐ง๐จ ๐‰๐ฎ๐ง๐ข๐ง๐ก๐จ ๐‚๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž, lo spettacolo al ๐๐š๐ฅ๐š๐œ๐š๐ฅ๐š๐Ÿ๐ข๐จ๐ซ๐ž questโ€™anno si preannuncia assicurato. Non resta, quindi, che sostenere la ๐‘๐ž๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐ข๐‚ ed assicurarsi un posto in prima fila nel rinnovato impianto, grazie ai lavori incessanti del ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐‘๐ž๐ ๐ ๐ข๐จ ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐š, che permetterร uno spettacolo anche grazie alla nuova tecnologia installata in favore delle compagini societarie coinvolte al ๐๐š๐ฅ๐š๐œ๐š๐ฅ๐š๐Ÿ๐ข๐จ๐ซ๐ž di Pentimele.