Novità in casa Stingers: gli arrivi di inizio anno

Inizia l’anno con delle novità in casa Stingers. Gabriel Magarinos sale di categoria e si trasferisce a Mola di Bari in serie B, dopo il brillante inizio di campionato, la società ha voluto premiare il ragazzo mandandolo in una categoria superiore, per avere maggiori opportunità. Mentre per il brasiliano Nathan De Sousa, c’è stata la rescissione del contratto. Ad entrambi i giocatori, la società augura il meglio e un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere. Sposano il progetto Stingers, tre nuovi atleti, due giovani classe 2004 ed un giocatore esperto, pronto ad agire vicino al canestro.

Si tratta del giovane cestista Vincenzo Amato, Guardia-ala piccola pugliese, classe 2004, di 196 cm, cresciuto al Molfetta Ballers, società con cui ha disputato i tornei di Eccellenza Under 16 nella stagione 2019/20 e Under 18 (20/21). L’atleta ha poi vestito i colori della Junior Molfetta nel campionato di serie D nel 2021/2022.

Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie C Gold con la New Juve Trani- L’attuale stagione agonistica era iniziata in B, alla Fortitudo Messina. Il secondo colpo arriva dalla cabina di regia, parliamo del molfettese Giuseppe Pio Sasso, anche lui classe 2004, alto 1.80 per 70kg.

Regista moderno che ha fatto parte di svariate versioni del team pugliese, nella vecchia B, così come nell’attuale Virtus, capoclassifica della Serie B Interregionale Girone G. Il colpo grosso di questo trittico è il ceco Jakub Kaša, 203 centimetri di altezza, Ala – centro classe 1992. Kaša ha iniziato a giocare in patria per poi girare il mondo, dalla Germania, alla Slovacchia, passando per la Spagna.

In Italia, ha giocato dal 2021 alla 4 Torri di Ferrara e successivamente in Puglia a Monopoli, Trani e Mesagne, sempre in doppia cifra.

La società ringrazia la Prosport, rappresentata da Mino Salamino, per la fattiva collaborazione nel buon esito delle trattative.