Basket, la Pallacanestro Viola verso l’esordio in campionato. Maksimovic: “Lavoriamo per farci trovare pronti”

Al PalaCalafiore ogni giorno è aperta la campagna abbonamenti della stagione 2023-24.

Nel frattempo, il gruppo di Coach Cigarini si allena duramente per farsi trovare pronto alla prima di campionato, programmata per sabato 30 settembre alle ore 19 in casa del Cus Catania.

La società etnea trasmetterà in diretta e in esclusiva sul social Facebook la prima gara che verrà condivisa dalle nostre pagine multimediali.

In cabina di regia, per i nero-arancio, ci sarà Mateja Maksimovic.

Ecco le sue impressioni: “Stiamo bene e vogliamo farci trovare pronti alla prima di campionato da giocarsi in casa del Cus Catania.

Durante le amichevoli pre-campionato abbiamo toccato con mano il nostro miglioramento e quanto servano partite come quelle già disputate.

Lavoriamo sui nostri errori e stiamo crescendo tanto sia individualmente che come collettivo.

Il dato molto positivo è che siamo uniti: siamo una squadra vera, nonostante non ci conoscessimo tra noi e nonostante siamo ancora in fase di collaudo.

Siamo diventati amici ‘fuori-dal campo’, ci stiamo godendo ritagli di tempo a Reggio Calabria, città che non conoscevo e che, devo ammetterlo, è veramente bellissima.

Il segreto del nostro successo in campo sarà rimanere uniti sempre: dipenderà da noi, dall’allenarci seriamente e crescere di gara in gara”.