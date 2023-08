Basket, nuovo rinforzo per la Stingers Reggio Calabria: ingaggiato Sousa Nathan Pereira

Firma significativa che struttura e da un segnale forte in casa giallo-nera in vista della costruzione del campionato di Serie C Unica Calabria/Sicilia: parliamo di un atleta che può rivestire i ruoli di centro ed ala forte.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa della società di basket Stingers Reggio Calabria.

Alto 2 metri e zero cinque. Nato a Fortaleza in Brasile il 26 Luglio del 2000, alto 205cm Nathan si è trasferito in Italia dove ha raggiunto la mamma. Dunque, brasiliano con formazione italiana, buona esperienza in terra tricolore arrivata fino alla Serie B. Nella passata stagione ha giocato tra Ascoli e Campli. Giocatore di sistema: utile per la squadra, rimbalzista e stoppate. Un giocatore idoneo per le strategie difensive, di sistema e di squadra del Coach Dattola. Sa leggere i pick and roll (attenzione all’asse con Magarinos) e sa combattere per l’economia del team.

Con questo ennesimo ingaggio si porta avanti una linea guida che possa dare affidabilità ad un campionato bello e difficile. Si ringrazia Mino Salamino e la Pro Sport Agency.