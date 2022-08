Dierre Reggio Calabria: ingaggiato lo svedese Jaxon Collier Broms come nuovo giocatore

La società del Presidente Roberto Filianoti inizia a completare il parco giocatori in vista della stagione, competiva e difficile di C Gold “Calabria-Sicilia” che si va ad aprire.- Scrive la nota del club.

Mamma svedese, papà di Boston, ha come idolo del passato Larry Bird(il suo idolo di oggi,invece è Green dei Warriors), e vive in Olanda con la sua famiglia durante il periodo di stop dalle attività cestistiche.

Giovane di prospettiva alto 2.05, classe 2002 che ha già militato nelle rappresentative nazionali della Svezia Under 16 ed Under 18.

Giocatore interno che sa come sacrificarsi per il compagni fortemente voluto dal Direttore Sportivo Daniele Saccà.

“Sono stato in Italia un paio di volte sia per impegni internazionali con la mia nazionale che in vacanza con la mia famiglia – ha dichiarato il nuovo atleta. Ho davvero amato la cultura e l’atmosfera dentro e fuori dal campo, per questo ho pensato che giocare per la Dierre sarebbe stato un passo avanti molto interessante per la mia carriera”.