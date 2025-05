La Smile Cosenza pallanuoto, rimane in A1 e si qualifica ai campionati europei. Il sindaco Franz Caruso e la delegata allo sport, Chiara Penna: “Siamo orgogliosi”

“Plaudo con tanto orgoglio alle giocatrici della Smile Cosenza pallanuoto che ieri ad Ancona hanno dato vita ad una bellissima partita, conquistando una vittoria meritatissima. Le nostre meravigliose pallanuotiste non solo hanno mantenuto la serie A1, ma hanno ottenuto, anche a seguito della riforma recente sulle qualificazioni europee delle squadre di pallanuoto, la possibilità di partecipare il prossimo anno al campionato europeo”. Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e la consigliera delegata allo sport, Chiara Penna, congratulandosi con le ragazze della Smile Cosenza Pallanuoto, con il presidente Manna e tutti i dirigenti.

“La Smile Cosenza pallanuoto – proseguono Franz Caruso e Chiara Penna – è la prima squadra calabrese, a prescindere dalla disciplina, a disputare una competizione europea. Un dato di fatto che ci rende ancor più fieri rispetto ad un risultato conseguito ed inseguito per l’intero campionato, con forza e costanza, e che non poche volte ci ha fatto esultare e gioire”.

“La pallanuoto è considerato uno sport minore solo in termini di seguito – concludono il sindaco Franz Caruso e la consigliera Penna – Non v’è dubbio, invece, che in essa si rappresenti la forza, la qualità, l’impegno e la passione propria di qualunque disciplina sportiva, che insieme a d altre e, a volte, più di altre ha portato in alto i colori e l’immagine stessa di una città. Questo è quello che, sono certo, faranno per Cosenza le nostre splendide pallanuotiste che il prossimo anno seguiremo in Europa per incitarle e motivarle sempre di più. Grazie ragazze ed in bocca al lupo”.