Serie C maschile, Smile Cosenza vince contro Siracusa

Grande vittoria della Smile Cosenza nel campionato di serie C maschile. 18-8 il risultato finale a Siracusa appannaggio della squadra di Cosenza. 4-3, 2-5, 1-4, 1-6 i parziali. Tutti bravi, in casa Smile. Ha segnato Viola 7 reti e Palermo 3. Dopo che si è perso il primo parziale, poi la squadra si è assestata e Siracusa, nei restanti 3 tempi, ha segnato solo 4 gol con una grande difesa per la compagine guidata da Gianmarco Manna.

È proprio il tecnico rossoblù, a fine gara, a rilasciare il commento al match. “Siamo partiti molto contratti. Abbiamo perso l’ultimo tempo. Sicuramente ci siamo adattati alla vasca che è una struttura scoperta che è sempre particolare come impatto però poi abbiamo avuto una bellissima reazione emotiva e abbiamo incanalato la partita in maniera importante. Erano tre punti difficili”, ha sostenuto Manna. “Siamo molto contenti ma pensiamo già subito al prossimo impegno che è il derby con Reggio Calabria”.