Ultimo test precampionato: Palmi supera Modica 3 set a 1 nell’allenamento congiunto disputatosi al PalaSurace

Termina con una vittoria per 3 set a 1 l’ultimo test precampionato della OmiFer Palmi. Davanti al pubblico amico del PalaSurace, la squadra guidata da coach Andrea Radici si è cimentata in un allenamento congiunto con l’Avimecc Modica, squadra che milita nel campionato di serie A3, al meglio dei quattro set.

La squadra di casa dopo aver ceduto il primo set di un soffio è salita in cattedra nel corso del match facendo propria la partita e proseguendo così con un risultato positivo l’avvicinamento allo storico esordio di campionato di serie A2 previsto per il prossimo 6 ottobre.

Il match si è aperto con un primo set vinto da Modica, brava a sorprendere nei primi palloni di gioco la squadra di casa e maturando un vantaggio difeso con le unghie con i denti dalla rimonta della OmiFer, sino al 23/25 finale.

Radici richiama i suoi ad una maggiore attenzione e la musica cambia: i successivi set mettono in mostra una buona pallavolo da parte di Carmelo Gitto e compagni che rimettono in pari le cose nel corso di un secondo set praticamente a senso unico chiuso sul 25/16. Palmi continua a spingere mentre Modica cerca di rispondere colpo su colpo: le due squadre si battono a viso aperto e ne esce fuori una gara godibile che appassiona il pubblico presente. Terzo set ancora appannaggio di Palmi che, trascinato da Benavidez, si chiude sul 25/18. Quarto set che sembra essere senza storia con la OmiFer che allunga anche di dieci punti ma con Modica che si batte sino all’ultimo chiudendo in rimonta che però non cambia il definitivo andamento della gara. Vince ancora Palmi che chiude sul 25/22 che certifica il 3 a 1 finale.

Adesso la OmiFer Palmi si appresta a vivere una settimana intensa con gli ultimi allenamenti che accompagneranno la squadra verso l’attesissimo esordio in serie A2.

Il campionato è ormai alle porte, e il Palasurace è pronto ad accogliere i tifosi per la prima gara ufficiale della stagione: l’appuntamento è per il prossimo 6 ottobre, dove la squadra di Radici cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere fino a ora andandosi a misurare contro la compagine siciliana della Cosedil Aci Castello.