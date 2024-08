Volley, start Tonno Callipo femminile: si parte per la Serie B2

Inizia lunedì 26 agosto la preparazione precampionato della Tonno Callipo neopromossa in Serie B2. Primo campionato nazionale dunque per la nuova avventura al femminile della società giallorossa. Dopo la trionfale cavalcata della scorsa stagione, col ragguardevole biglietto da visita dell’accoppiata Campionato-Coppa Calabria, le giallorosse si presentano con rinnovate ambizioni anche in Serie B2.

Agli ordini del riconfermato coach Diego Boschini, che questa stagione si avvarrà della collaborazione della sua vice Valeria Pellegrini, la Tonno Callipo riparte dal gruppo di sei riconfermate. Si tratta delle sorelle Vinci, Denise e Martina, Anna Salimbeni, Camilla Macedo, Angela Milazzo ed Elisa Darretta. E delle nuove arrivate: il libero Geraldina Quiligotti, la schiacciatrice Ilenia Cammisa, la centrale Benedetta Rizzo, l’opposto Caterina Bellanca e la palleggiatrice Gea Penelope Curti. Un roster dunque rinnovato e rinforzato, per scalare quel gradino in più che la società del presidente Pippo Callipo ha dichiarato di voler salire, senza però ansie e pressioni.

Com’era prevedibile la Tonno Callipo è stata inserita nel girone L calabro-siculo, che presenta però una squadra in meno, tredici e non quattrordici, dunque con un turno di riposo forzato a settimana per ciascuna compagine. E ad inaugurarlo sarà proprio la squadra di coach Boschini, che riposerà nella giornata inaugurale del campionato, quella del 12 ottobre prossimo.

Tre le consorelle calabresi che, con la Tonno Callipo, daranno vita ai derbies regionali, si tratta di Races Finance S. Lucido, Sensation Profumeria Gioiosa Jonica e Volley Reghion Reggio Calabria. Mentre le altre nove squadre siciliane sono le due palermitane Gbt Volley e Volley Terrasini; le catanesi Bricocity Galpealus Mascalucia, Cus Catania e Farmitalia Volley Valley; le messinesi La Saracena Volley Piraino e SSD Trevieffe Arl Capo d’Orlando; la siracusana Melilli Volley Augusta; e la trapanese Asd Fenice Volley Erice.

Dopo il turno di riposo alla prima giornata, la Tonno Callipo inizierà dunque il campionato con un doppio turno esterno. Prima a Capo d’Orlando contro la SSD Trevieffe Arl e poi nel primo derby stagionale a Gioiosa Jonica, contro la Sensation Profumeria. Quindi ecco finalmente l’atteso esordio davanti ai propri tifosi al PalaValentia. Bisognerà attendere il 2 novembre, quando alla 4/a giornata la Callipo ospiterà nel secondo derby stagionale la Volley Reghion Reggio Calabria. Il terzo e ultimo derby del girone di andata invece, è previsto all’ottava giornata, il 30 novembre, contro San Lucido.

SOSTE. Previsti cinque turni di riposo: i primi due durante le festività natalizie, quindi non si giocherà 29 dicembre e 5 gennaio.

Nel 2025 invece riposi previsti 26 gennaio, 23 febbraio e 20 aprile. Il girone di andata finirà il 18 gennaio, mentre l’ultima giornata è prevista il 10 maggio.

“Dunque iniziamo il 26 – dice coach Boschini – al PalaValentia, saranno sia lavori di tecnica che in palestra-pesi. Abbiamo ovviamente già tutto programmato il precampionato, che consterà di 6-7 settimane di lavoro. Più in là abbiamo anche previsto i naturali allenamenti congiunti ed a breve completeremo l’individuazione degli avversari per questi test amichevoli. Tra l’altro avremo una settimana di preparazione in più, visto che all’esordio riposeremo da calendario, ma siamo tutti carichi per riprendere il lavoro per questa nuova avventura in B2.”