Le due atlete cosentine Malluzzo e Morrone confermate nella Collegiale nazionale ad Ostia

“Non potevamo chiudere al meglio la nostra stagione sportiva,l’ennesima convocazione delle nostre super atlete Cristina Malluzzo e Federica Morrone al Collegiale Nazionale Under 18 Under 19 ad Ostia con relativo common training a Budapest dal 31.05.24 al 9.06.2024”. La soddisfazione, in casa Aqa, continua. Dopo il successo e la permanenza in Serie A per la pallanuoto femminile con Olio di Calabria Igp, arrivano altre conferme.

“La ciliegina sulla torta per le nostre ragazze: meritano questo e tanto altro di più, lo hanno dimostrato in tutto il campionato di potersi meritare tutto ciò”, fanno sapere dalla società di Cosenza.

“I sacrifici pagano sempre e loro di sacrifici ne fanno tutti i giorni, loro che non si tirano indietro nelle difficoltà, loro che in tutta la stagione hanno trainato le compagne, loro che ci sono sempre state. Siamo orgogliosi di loro e dei progressi fatti e non possiamo che augurarci che possano essere seguite in questo percorso anche da altre nostre atlete, il loro esempio deve essere da sprono alle giovani leve”, la considerazione a margine.