Se non è record, poco ci manca: altro 3-0 per la Domotek, PalaCalafiore stregato per Messina

Padroni dello Stretto. Alla sesta gara di campionato in Serie B, non cambia lo spartito per la Domotek Volley Reggio Calabria. Altro successo per 3-0, stavolta contro il fanalino di coda Sicily Anastasi Messina. Gara durata un’ora e dieci minuti, con i tre set aggiudicati per 25-12, 25-12 e 25-9.

I padroni di casa si sono presto ripresi da un approccio titubante, con inattesi errori gratuiti. Le tante soluzioni offensive per il palleggiatore Schifilliti, specie quelle offerte dallo schiacciatore El Moudden, dal centrale Stefano Remo e dall’incontenibile opposto Laganà.

Il coach Antonio Polimeni ha scelto di concedere minutaggio anche alle cosiddette seconde linee nel terzo set, oltre agli otto giocatori più presenti in questo inizio stagione. Ancora riposo nel prossimo weekend, per il momento la Domotek è in vetta solitaria in attesa del risultato della Paomar Siracusa.

p.f.