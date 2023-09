La Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia ha scelto i suoi leader: ecco i nomi per la Serie B maschile e Serie C femminile

La Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia ha scelto i capitani ed i loro vice per la Serie B maschile e per la Serie C femminile: si tratta rispettivamente di Luciano Mille e Denise Vinci, quindi i vice Francesco Saragò e Camilla Macedo.

Lunga esperienza in B2 e A3 per il trentunenne Luciano Mille che sul significato del nuovo ruolo affidatogli spiega: “La prima sensazione alla nomina come capitano è stata di responsabilità e consapevolezza, proprio perché la responsabilità di capitanare un gruppo così giovane mi spinge a dare il meglio sia in campo che fuori. Del resto, mi reputo un ragazzo abbastanza tranquillo e spero che questo dia serenità ai miei compagni”.

Passando alla squadra femminile fa da eco la più grande delle sorelle Vinci, Denise, che sulle prime sensazioni all’investitura da capitano sottolinea: “Sicuramente esprimo gratitudine per la fiducia riposta in me. Non può che farmi piacere che la società e la squadra mi abbiano ritenuta adatta al ruolo. Da parte mia ho molta stima delle mie compagne, il senso di responsabilità viene percepito da tutte allo stesso modo. Il nostro è un gruppo compatto che farà senz’altro divertire. Sono entusiasta delle mie compagne, di tutte”.

Soddisfatti anche i vice capitani, come sempre loquace Francesco Saragò per la squadra maschile, che si esprime anche su questo inizio di preparazione: “Innanzitutto tengo a ringraziare società e staff per la fiducia. Io e Luciano conosciamo bene i ruoli e cercheremo di dare una mano dal punto di vista motivazionale durante le partite e gli allenamenti, ma anche tecnicamente con qualche consiglio ai compagni. Ormai manca sempre meno alla prima di campionato: nelle ultime due settimane abbiamo cominciato a spingere sia sul taraflex che in sala pesi. Nella prima uscita stagionale a Reggio abbiamo espresso a tratti una buona pallavolo, contro una delle squadre che punta alle parti alti della classifica. Le prossime due amichevoli serviranno ad aumentare l’intesa e invito i nostri tifosi al palazzetto in modo che siano da subito il nostro settimo uomo in campo”.

Entusiasta anche la vice capitana della squadra femminile, Camilla Macedo: “In primis vorrei ringraziare società e staff per la nomina, sono veramente onorata di questo ruolo e spero di dare insieme a Denise il mio contributo alla squadra sia in campo, dove sarò sempre pronta ad incentivare, gioire e lottare insieme alle mie compagne, e sia fuori; mi troveranno sempre dalla loro parte per cementare un gruppo già coeso. Il lavoro procede bene in palestra in quanto lavoriamo molto, gli allenamenti sono intensi e il ritmo lo manteniamo alto, ci sentiamo belle cariche. Ora inizieranno le amichevoli per valutare a che punto siamo, ormai il campionato è alle porte e noi – conclude Macedo – ci faremo trovare pronte”.