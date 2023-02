Campionato Italiano Goal Ball presentato oggi a Reggio Calabria: si svolgerà il 4 e il 5 febbraio

Oggi è stato presentato presso la Sala Biblioteca della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Campionato Italiano Goal -Ball 2023, organizzato dalla ASD Reggina UIC ONLUS. L’Associazione sportiva dei non vedenti, che da ben 28 anni milita in varie discipline sportive, ha come obiettivo principale di favorire l’autonomia personale e l’inclusione sociale dei non vedenti.

Il Presidente della UIC, prof. Armando Paviglianiti, ha presentato la formula del Campionato Italiano che si svolge in “concentramenti”, quello che si svolgerà a Reggio sarà l’ultimo. Parteciperanno al Campionato sette squadre provenienti da varie parti d’Italia e la Nazionale Femminile di Goal -Ball, qualificata per le prossime Paraolimpiadi.

Con orgoglio, il prof. Paviglianiti ha tenuto a segnalare i ben 4 scudetti conquistati dalla ASD Reggina UIC nel campionato di serie A del goalball e la convocazione in Nazionale di tre atleti componenti che militano nella squadra reggina: Giuseppe Pratico’, Emanuele Nicolo’ e Antonino Rosace. Alla conferenza sono intervenuti il Delegato allo Sport, ass.re Giovanni Latella, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, Antonello Scagliola e il vicario del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, Giovanni Giarmoleo.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato quanto importante per il territorio siano eventi sportivi di tale spessore, non solo per il mondo sportivo, ma, anche, per gli aspetti sociali, come appunto il procedere sulla strada dell’inclusione, e per i risvolti di crescita turistica ed economica del territorio.

Il Campionato Italiano Goal Ball si svolgerà a Reggio Calabria sabato 4 febbraio dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e domenica 5 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso l’impianto sportivo dell’Istituto Professionale “U. Boccioni” sito in Via Messina snc (Rione Gebbione)