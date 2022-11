Gli arcieri del Club Lido collezionano ancora podi

Oramai è retorica sportiva, quando a partecipare alle competizioni regionali c’è la società del quartiere lido di Catanzaro parte di podi sono riservati a loro.

Nella meravigliosa palestra comunale in località San Rocco della cittadina presilana di Aprigliano, organizzato dalla A.S.D. Black Lions Archery Club, sotto la direzione organizzativa di Brunella Parise si è svolto il VII Trofeo Città di Aprigliano, competizione che ha visto come direttore dei tiri l’impeccabile Eugenio Gallucci e la partecipazione di una quarantina di atleti provenienti da tutta la regione.

Alla manifestazione sportiva di carattere interregionale la società degli arcieri club Lido di Catanzaro ha preso parte con 6 atleti, i quali, a fine gara hanno portato a casa altrettante medaglie e minuti di podio.

Nell’ordine salgono sul gradino più alto del podio conquistando l’oro nella divisione compound Quaglia Francesco classe seniores, Chiarella Vittoria Veneta nella classe juniores e Poerio Piterà Anastasia nella classe allieve, mentre conquistano l’argento Messina Giuseppe nella classe master e Gorizia Novello nella classe seniores.

Argento anche nell’arco nudo per Poerio Piterà Edoardo nella classe senior maschile.

La scelta di tornare a gareggiare in regione è stata è stata positiva, infatti dagli amici di Aprigliano del Presidente Bonivita si è respirata aria di serenità e tranquillità sportiva. Abbiamo partecipato con la voglia di fare bene e ci siamo riusciti, il nostro intento era quello di portare a casa preziosi minuti di podio e ciò è stato.

Queste le parole del Mister Poerio Piterà Edoardo, Aprigliano ci ha sempre regalato ottime soddisfazioni sportive, basti ricordare che lo scorso anno il sindaco della cittadina presilana Alessandro Porco consegnò una targa di riconoscimento al nostro atleta Poerio Piterà Francesco per i successi sportivi conseguiti.

Soddisfazione anche da parte del presidente Messina Giuseppe, ritornato a gareggiare dopo un lungo periodo di stop, “seguire ed accompagnare i ragazzi e il team mi riempie di orgoglio, i nostri giovani sono una realtà coesa e soprattutto di grande qualità sportiva, vedere le classifiche a fine gara per me è stato come vedere il sole alto all’orizzonte, che illumina la strada fatta in tutti questi anni, strada contrassegnata da tante salite ma che alla fine ci ha visto sempre lassù in cima alle classifiche.

Vogliamo ringraziare pubblicamente il consigliere comunale della Città di Catanzaro Sergio Costanzo che ci è stato vicino in questo ultimo periodo per far si che avessimo finalmente un posto in cui fare attività e allenarci a Catanzaro”

Ora, continua il responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale, lavoreremo per gli altri appuntamenti sportivi in regione, i quali ci vedranno partecipare in massa e sempre coesi con la speranza che i nostri ragazzi non essendo nati talenti ma diventati tali con allenamenti e programmi tecnici finalizzati possano conquistare qualche medaglietta alle competizioni a cui parteciperanno.