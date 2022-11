Demetrio Giordano e Francesco Nucera conquistano la prima tappa del torneo di Padel “Temporada” che si è disputato, domenica scorsa, sui campi da gioco del Tuyo Padel di contrada Macellari a Pellaro ed è stato organizzato dal coordinatore regionale padel della Uisp, Giovanni Verduci.

La giovane coppia di atleti reggini ha avuto la meglio, in due set, sui più esperti Anglo Scordino e Giovanni Ferrara. Il risultato finale, 6/3 – 6/2, ci racconta di una sfida giocata dalle coppie finaliste con intensità ma che, alla fine, ha visto primeggiare la “squadra” capace di resistere allo sforzo prolungato di partite di qualificazioni ed eliminatorie giocate senza respiro.

Demetrio Giordano e Francesco Nucera sono approdati alla finalissima della prima tappa del torneo “Temporada” dopo aver superato in semifinale la coppia formata da Adrian Altis e Ottavio Irtolo con un perentorio 4/0 – 4/2.

Lo scontro diretto dall’altra parte del tabellone, invece, ha messo una contro l’altra sul campo due del “Tuyo club” le coppie composte da: Angelo Scordino e Giovanni Ferrara contro Antonino Galì e Roberto Aloisio. Anche in questo caso Scordino e Ferrara hanno regolato la contesa con un 4/1 – 4/2 che non ha lasciato spazio a contestazioni.

Sono state in tutto sette le coppie che hanno scelto di sfidarsi sui rettangoli azzurri di Macellari di Pellaro e che hanno scelto di cercare spazio in un torneo che, nei prossimi mesi, approderà ad un master conclusivo al quale accederanno le coppie vincitrici delle tappe intermedie.

“Con l’appuntamento di domenica scorsa – ha detto Giovanni Verduci – abbiamo dato il via ad un torneo che ci impegnerà per diversi mesi, il cui obiettivo sarà quello di far crescere la sensibilità verso una disciplina sportiva, appunto il padel, che in poco tempo sta raccogliendo le attenzioni di numerosissimi sportivi in Calabria e nel resto del Paese”.