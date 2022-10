La CorriCastrovillari è Campione regionale Master 2022. Trionfo per Paone e Bianco. Caramia argento al Campionato nazionale IUTA

La CorriCastrovillari vince, con ben due gare in anticipo, il Campionato regionale Master di corsa su strada maschile e femminile 2022, portando a casa l’ennesimo successo di una stagione sempre più al top.

Un susseguirsi di vittorie che hanno trovato l’apice nella bellissima Mezza Maratona dei Borghi Pollineani, l’evento dell’Alto Pollino che il 23 ottobre scorso ha fatto registrare una entusiasmante partecipazione per il bel percorso, per i campioni presenti e per l’ottima organizzazione.

Nell’ottava gara del Campionato Master, tenutasi ieri a Castrovillari, la fortissima Francesca Paone ha fatto registrare un’altra grande vittoria. Seconda Faustina Bianco, prima nella sua categoria. Primo posto di categoria anche per Francesca Scopacasa, seconda piazza per Alice Milanese, così come Simona Rizzo, Liliana Fontanella e Mimma Viscomi.

«È un grande risultato» ha commentato il presidente della CorriCastrovillari Gianfranco Milanese, che ha aggiunto: «Ad inizio stagione sapevamo di avere una quadra competitiva e non abbiamo tradito l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Vincere il Campionato Master sia con la squadra maschile che con la femminile è davvero fantastico».

Il successo della giornata è stato impreziosito dall’ultramaratoneta Mimma Caramia che, al Campionato nazionale IUTA, ha vinto la medaglia d’argento (prima nella sua categoria), correndo la bellezza di 58km e 100m.

Il percorso della CorriCastrovillari non si ferma e mentre si allena in vista delle ultime due gara di Campionato, prosegue l’allenamento dei “piccoli” delle Scuole di Atletica di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Mirto e Botricello con I tecnici federali D’Elia, Bettolino, Gaudio, Brindisi, Galati, Pennino e con Mario D’Ingianna a supporto.

Un sogno reso possibile grazie al nostro principale supporter, Caffè Guglielmo, che continua e siamo sicuri continuerà a regalarci altre grandi soddisfazioni.