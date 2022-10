Sul cammino della Tonno Callipo c’è il complicato match a Pordenone

La quinta giornata di Regular Season può rappresentare il primo “spartiacque” di questa prima parte della Serie A2 Credem Banca: difatti, si sfideranno le squadre che occupano i primi quattro posto nella graduatoria generale. A “battezzare” questa appassionante giornata sarà proprio la Tonno Callipo Calabria che sarà di scena nel terzo ed ultimo anticipo del sabato (ore 20:30) al “PalaPrata”, per sfidare la Tinet Prata di Pordenone, seconda contro terza, separate da due lunghezze (11 contro 9), mentre nella giornata di domenica la capolista Agnelli Tipiesse sarà di scena al “Pala Grotte” contro la Bcc Castellana Grotte (12 contro 9). Punti pesanti in palio per le quattro le formazioni, tutte intenzionate a dare il massimo per accaparrarsi la posta in palio che fa classifica e morale.

AVVERSARIO:

Tinet Prata di Pordenone. La formazione friulana reduce da una fantastica stagione in Serie A3, dove ha sfiorato un clamoroso “triplete”. Dopo il secondo posto in regular season dietro gli acerrimi virali della Vide Grottazzolina (60 punti contro 69), ha ottenuto la seconda promozione in Serie A2 (dopo quella ottenuta nel 2017–2018), superando, nella parte bassa del tabellone, uno dietro l’altro nei quarti di finale il Volley Team San Donà di Piave (3–2 in casa e 3–0 esterno), in semifinale la Leo Shoes Casarano (3–1 in casa il 3–2 in trasferta) e doppio 3–1 rifilato alla Abba Pineto nella finale Play Off.

Al successo sul neutro di Casalecchio di Reno nella finale della Coppa Italia di categoria contro la Videx Grottazzolina terminata al quinto e decisivo parziale, ha fatto da contraltare la sconfitta contro il club marchigiano nella finale della Supercoppa, sfida che si è conclusa sempre alla frazione decisiva.

Per il terzo anno consecutivo al timone della formazione friulana c’è il 45enne natio di Battipaglia Davide Boninfante, palleggiatore di ottime qualità con le casacche di Treviso, Napoli, Ferrara, Montichiari, Verona, Piacenza, Treviso, Roma, Modena, Latina Milano e Trentino in Superlega, mentre nel ruolo di vice c’è Samuele Papi, monumento della pallavolo italiana e mondiale.

Tre vittorie e una sola sconfitta nelle prime quattro giornate di Regular Season per la terribile matricola Tinet Prata di Pordenone, che occupa il terzo posto della graduatoria generale con nove punti ex aequo con la Bcc Castellana Grotte, con due lunghezze di ritardo proprio sulla Tonno Callipo Vibo e tre dalla attuale capolista Agnelli Tipiesse Bergamo.

Capitan Matteo Bortolozzo e compagni nel “fortino” del “PalaPrata” hanno rifilato due sonori tre a zero a Delta Group Porto Viro (25–22/25–11/25–16/ in 76 minuti di gioco) e sopratutto alla Conad Reggio Emilia (25–18/25–13/26–24/), capitolando soltanto alla 2a giornata in casa della battistrada Agnelli Tipiesse Bergamo al termine di quattro tiratissimi parziali (25–22/20–25/25–23/25–20/). Nell’anticipo del quarto turno di sabato scorso è arrivato il meritato exploit al Palasport “Giancarlo Parenti” a Santa Croce sull’Arno contro l’ambiziosa Kemal Lapipel Santa Croce (19–25/25–23/15–25/22–25/), con una convincente prestazione di squadra che ha portato ben quattro atleti in doppia cifra: lo slovacco Michal Petras top scorrer del match con 18 punti, l’opposto cubano Miguel Gutierrez a quota 16, la banda Luca Porro ed il centrale Nicolò Katalan autori di dieci punti.

Prata è un’ottima squadra, molto incisiva al servizio, con un solido cambio-palla, che ha una ossatura base di giovani atleti che hanno disputato tante partite con la nazionale giovanile, come Luca Porro e Mattia Boninfante, rispettivamente schiacciatore e regista (ma anche capitano) che ha trionfato ai recenti Campionati Europei under 20 disputati a Montesilvano in Abruzzo, con una strepitosa affermazione nell’atto conclusivo contro la Polonia, piegata al termine di cinque estenuanti parziali, dove ha partecipato anche il centrale dei giallorossi Cosimo Balestra. Luca Porro, fratello del palleggiatore Paolo, classe 2004, è stato eletto miglior schiacciatore dei recentissimi Europei Under 20, mentre il “figlio d’arte” Mattia Boninfante, miglior Under 23 della Serie A3 2021–2022.

Altra conferma interessante quella del centrale triestino Nicolò Katalan, mentre a completare la batteria è arrivato da Reggio Emilia il reggino Simone Scopelliti, che con la formazione emiliana ha vinto il “double” Campionato– Coppa Italia. La batteria di attaccanti è completata al 26enne martello slovacco Michal Petras, reduce da una brillante stagione in Serie A3 con la Leo Shoes Casarano, è dall’opposto della nazionale caraibica Miguel David Gutierrez, il primo straniero non europeo nella storia della pallavolo di Prata, che in Italia non ancora ventenne ha militato in Superlega con Ravenna nella stagione 2017–2018, mentre la sua ultima recentissima esperienza in Arabia Saudita con l’Al – Kweldeeh.

La seconda linea della squadra affidata a Dante Boninfante è stata rinforzata con l’arrivo del 26enne nativo di Formia Carlo De Angelis, che ha portato in dote, oltre alle indubbie capacità tecniche, anche l’esperienza maturata in tanti anni di Superlega e di Serie A2. De Angelis, infatti, arriva dalla Trentino Volley, sua autentica casa, visto che nella società presieduta da Bruno Da Re ha passato gran parte della propria “vita” pallavolistica.

Tra gli atleti riconfermati, invece, ci sono anche il 28enne schiacciatore della Città del Santo Manuel Bruno, alla terza stagione con la compagine friulana, il compagno di reparto Fabrizio Gambella, l’opposto Alberto Baldazzi, il centrale e capitano Matteo Bortolozzo, nonchè il regista, classe 2000, Antonio De Giovanni, formatosi nel settore giovanile. Il roster è completato dal giovane centrale Andrea Pegoraro, arrivato dalla Volley Treviso (Serie B),

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA:

A presentare la terza sfida stagionale esterna in terra friulana ci pensa il libero Domenico Cavaccini, costretto a saltare per infortunio le prime due giornate di Regular Season: «Dopo un bel precampionato sono stato un po’ sfortunato nel dover saltare le prime due gare, ma ritengo che non sia stata una partenza in salita, sia perché il giovane Leonardo Carta ha tenuto bene il campo e poi perché, in quel lasso di tempo, sono riuscito anche ad osservare un po’ da fuori la squadra e prospettive diverse aiutano ad avere una visione ancora più chiara sul gioco di squadra. Adesso sto bene, e sono contento di essere rientrato in tempi super brevi, abbiamo fatto un bel lavoro!».

Questo poker iniziale di vittorie proietta il squadra del Presidente Pippo Callipo con grande entusiasmo all’insidiosa in trasferta contro la matricola Prata di Pordenone: «Vincere fa bene, è fuori discussione –puntualizza il sempreverde libero salernitano–. Il nostro entusiasmo deve nascere anche e soprattutto da pensieri lontani, ovvero quelli di andare a giocare partite importanti, è lì che la parte emozionale farà la differenza , è lì che che il nostro desiderio deve venire fuori. Andiamo a Prata, squadra giovane volitiva, molto ben organizzata, che venderà cara la pelle. Hanno una bella batteria al servizio e sono molto spregiudicati, non dobbiamo fare nulla di diverso da quello che abbiamo fatto fin ora, cioè quello indossare l’armatura e farci trovare pronti alla battaglia».

Domenico Cavaccini, uno dei senatori del gruppo giallorosso, esprime candidamente il suo pensiero sul gruppo e sui suoi punti di forza: «La nostra è una squadra forte. E in quanto tale dobbiamo essere in grado sempre e comunque, di tenere il livello richiesto. Ho molta stima dei miei compagni e credo che la cosa che più possa fare la differenza in gruppo sia la “fame”. Sono tutti piccoli obiettivi che convergono verso un solo traguardo: quello della promozione in SuperLega. I punti di forza possono variare in ogni singola partita, perché abbiamo diversi atleti che hanno le qualità per fare la differenza in vari fondamentali. Mi auguro, dunque, di vederli tutti prima o poi messi in evidenza».

EX DELLA GARA:

Un solo ex in questa sfida, che milita con la casacca friulana: si tratta del centrale Simone Scopelliti. Ventotto anni compiuti lo scorso sei aprile, 205 cm di altezza, ha militato con la casacca giallorossa nel biennio 2012–2013, impegnato in alcuni tornei giovanili ed in pianta stabile nella seconda formazione che disputata il torneo di Serie B2 e 2013–2014, dove si è allenato con la prima squadra in Superlega guidata dall’ex ct della nazionale Gian Lorenzo Blengini (tre gettoni di presenza) continuando di tanto in tanto a giocare anche con la seconda squadra in Serie B2.

PRECEDENTI

Non c’è alcun precedente tra il sodalizio friulano e quello calabrese.

PROBABILI FORMAZIONI

T.P.DI PORDENONE: Boninfante–Gutierrez, Katalan–Scopelliti, Petras–Porro, De Angelis (L1). Allenatore: Dante Boninfante

T.C.VIBO VALENTIA: Orduna cap.–Buchegger, Candellaro–Tondo, Mijalovic–Fedrizzi, Cavaccini (L1). Allenatore: Cesar Douglas Silva

ARBITRI: Maisano Marta della sezione di Bologna e Serafin Denis della sezione di Padova

Video check: Scapinello Alessandro

Segnapunti Referto Elettronico: Boscariol Andrea

DIRETTA TV. La partita al “PalaPrata” , sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Classifica Serie A2 Credem Banca: Agnelli Tipiesse Bergamo 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Tinet Prata di Pordenone 9, BCC Castellana Grotte 9, Kemas Lamipel Santa Croce 7, Conad Reggio Emilia 6, Delta Group Porto Viro 5, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Videx Grottazzolina 5, Consar RCM Ravenna 4, Consoli McDonald’s Brescia 4, Pool Libertas Cantù 3, Cave del Sole Lagonegro 2, HRK Motta di Livenza 2.

La programmazione della 5ª Giornata di Andata Regular Season Serie A2 Credem Banca

Sabato 29 Ottobre 2022, ore 18.00

HRK Motta di Livenza – Videx Yuasa Grottazzolina

VARIAZIONE IMPIANTO – Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 29 Ottobre 2022, ore 20.00

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 29 Ottobre 2022, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 30 Ottobre 2022, ore 16.00

Cave Del Sole Lagonegro – Pool Libertas Cantù

Variazione Impianto – Diretta Volleyballworld.tv

BCC Castellana Grotte – Agnelli Tipiesse Bergamo

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 30 Ottobre 2022, ore 18.00

Consoli McDonald’s Brescia – Kemas Lamipel Santa Croce

Diretta Volleyballworld.tv

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia

Diretta Volleyballworld.tv

UFFICIO COMUNICAZIONE

Rosita Mercatante

ufficiostampa@volleytonnocallipo.com