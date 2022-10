Pallavolo: in rimonta Vibo salta l’ostacolo Brescia e si colloca in solitaria al secondo posto dietro la capolista Bergamo

E sono tre! Nel turno infrasettimanale la Tonno Callipo Calabria ottiene la terza vittoria consecutiva (la seconda in trasferta) superando in rimonta il Brescia con il punteggio di 3-1 (parziali 25–23, 17–25, 19–25,15–25). Il risultato finale poteva essere ancora più netto se, in un complicato finale di primo set, i ragazzi di coach Cezar Douglas avessero mantenuto una maggiore lucidità. Come la cronaca racconta Vibo avanti di due lunghezze (23-21) si è fatta trovare impreparata ai tre attacchi dello schiacciatore Galliani, in serata di grazia, che hanno consentito ai bresciani di mettere il naso avanti per la prima volta nel parziale (24-23). Il coach brasiliano interrompe il gioco ma senza ottenere gli effetti sperati perché al rientro in campo un attacco out di Buchegger da posto -2 consegna inaspettatamente il vantaggio ai tucani (25-23). Nei tre parziali successivi, dopo un avvio equilibrato, la squadra giallorossa è riuscita a prendere il sopravvento grazie alla solita abile regia dell’italo argentino Orduna che ha mandato tutte le sue bocche da fuoco in doppia cifra: il rientrato Fedrizzi e l’opposto austriaco Buchegger hanno chiuso con 18 punti a testa, seguiti dal centrale Candellaro a quota 14 con il compagno di reparto Tondo e lo schiacciatore Mijailovic autori entrambi di 12 punti. La superiorità della formazione calabrese si evince anche dalle statistiche che segnalano 8 ace e 12 muri punto a fronte di un solo ace e 7 muri della squadra di casa.

Una giornata proficua per Orduna e compagni che con i tre punti conquistati si piazzano in seconda posizione nella graduatoria generale con 8 punti (uno in meno della capolista Bergamo) distanziando di una lunghezza Santa Croce sconfitta al tie break in casa di Grottazzolina e più tre su Reggio Emilia sconfitta nettamente a Pordenone per tre set a zero.

I giallorossi si proiettano di slancio alla seconda gara casalinga della stagione in programma domenica 23 ottobre (ore 17:00) contro la rediviva Pool Libertas Cantù che ha sconfitto in rimonta in 4 set Cuneo.

IL TABELLINO

Consoli McDonald’s Brescia–Tonno Callipo Vibo Valentia 1–3

Parziali: 25–23/ 17–25/ 19–25/ 15–25/

C.M.BRESCA: Tiberti cap. 1, Gavilan 9, Candeli 6, Esposito 5, Loglisci 5, Galliani 26, Franzoni (L1, 39% positiva, 26% perfetta); Giani, Gatto, Luisetto, Togni (L2), Sarzi n.e., Braghini n.e., Bettinzoli n.e.. Allenatore: Roberto Zambonardi; Assistent coach: Paolo Iervolino

T.C.VIBO VALENTIA: Orduna cap. 4, Buchegger 18, Candellaro 14, Tondo 12, Mijailovic 12, Fedrizzi 18, Cavaccini (L1, 43% positiva, 19% perfetta); Tallone, Carta (L2) n.e., Piazza n.e., Balestra n.e., Bellia n.e., Terpin n.e., Belluomo n.e.. Allenatore: Cesar Douglas Silva; Assistent coach: Francesco Racaniello

ARBITRI: Pristerà Rachela della sezione di Torino e Brunelli Michele della sezione di Bologna

Note: Spettatori 550 per un incasso di 624 euro

BRESCIA: aces 1, battute sbagliate 11, muri vincenti 7, errori 24; attacco 45%, ricezione 49%–29%, punti realizzati: 52; VIBO VALENTIA: aces 8, battute sbagliate 17, muri vincenti 12, errori 20; attacco 57%, ricezione 50%–21%, punti realizzati: 78; durata set: 29’, 27’, 28’. 27’. Totale: 111 minuti