L’avvocato cosentino Bianca Zupi eletta nel Consiglio nazionale della Federazione italiana sport invernali

“L’elezione dell’avvocato Bianca Zupi nei nuovi quadri del Consiglio nazionale della Federazione italiana sport invernali è un riconoscimento importante che premia l’impegno e la perseveranza di chi ha sempre creduto nello sport, non solo come pratica attiva e costante, ma anche per averne diffuso la cultura anche nelle cariche ricoperte a livello territoriale, come dirigente e come Presidente del Comitato Calabro-Lucano della stessa FISI”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso nell’esprimere soddisfazione per l’elezione della cosentina Bianca Zupi ai vertici della Federazione italiana sport invernali.

“L’elezione di Bianca Zupi – ha aggiunto Franz Caruso – è per Cosenza motivo di grande compiacimento perché vede una donna della nostra città insediarsi nel consiglio federale per i meriti e le riconosciute competenze accumulati in anni ed anni di militanza attiva nel mondo dello sport. In una parola, potremmo dire: la persona giusta al posto giusto. Sono certo che l’amica e collega Bianca Zupi – ha concluso il primo cittadino – saprà portare in seno alla Federazione il suo fattivo contributo di esperienza affinché gli sport invernali, nei quali il Paese vanta una storica tradizione di successo, possano ambire a conoscere una nuova stagione di importanti traguardi da raggiungere”.