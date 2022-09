Hang Loose Beach a Gizzeria (CZ): prima giornata di Campionato del mondo amatoriale di beach volley

Fino a domenica 25 settembre, la spiaggia di Hang Loose Beach in località Pesci Anguille a Gizzeria fa da cornice al Campionato del mondo amatoriale di beach volley BVAW – Beach Volley Around the World.

Gizzeria si conferma capitale calabrese dello sport ospitando gli atleti coinvolti nei due tornei Elite e Open, che hanno preso il via venerdì 23 settembre.

La prima giornata di partite si è svolta in una giornata di piena estate con la sfida denominata King of the Court, durante la quale Polonia, Italia, Francia e Montpellier 1 si sono contese il titolo di “re del campo da gioco” in set da 30 minuti.

Sabato 24 e domenica 25 si terranno il Torneo Elite BVAW, il Torneo BVAW Open, con cerimonie di premiazione nella giornata finale dalle 16.30 in poi e la partecipazione di squadre amatoriali locali.

L’evento BVAW non è solo sport, ma anche promozione del territorio. Gli atleti – provenienti da Spagna, Russia, Repubblica Ceca, Argentina, Germania, Finlandia, Francia e Italia – nella giornata di venerdì sono stati coinvolti in attività alla scoperta della Calabria, con una visita guidata nel borgo di Tropea e un aperitivo presso le cantine Statti, con l’obiettivo di far conoscere le bellezze e le eccellenze del territorio.

La tappa calabrese si inserisce in un calendario ricco di eventi che, nel 2022, ha già portato BVAW in Sardegna, a Mallorca e a Dubai, a dimostrazione che la nostra regione è pronta ad inserirsi a pieno titolo nel panorama internazionale degli eventi sportivi.

L’evento è stato finanziato nell’ambito del bando dedicato ai grandi eventi turistici a carattere sportivo della Regione Calabria ideato dall’assessore al turismo Fausto Orsomarso, organizzato da Circolo Velico Hang Loose Associazione Sportiva Dilettantistica e BVAW, con la partnership di Hang Loose Cottage, Star, Wiink, Ananas Passion Volley e il patrocinio di Calabria Straordinaria.

Per le informazioni in tempo reale si possono seguire le pagine Facebook ed Instagram di Hang Loose Beach e di Beach Volley Around the World – BVAW.

Programma:

Sabato 24 settembre

BVAW Torneo Open h.9.00 Pool phase

BVAW Torneo Open h.13.30 Fase eliminatoria

Torneo Elite Pool Phase – dalle 10.00 alle 12.00

Polonia vs Italia e Francia 1 vs Montpellier

Torneo Elite Pool Phase – dalle 14.00 alle 18.30

Polonia vs Montpellier e Francia 1 vs Italia

Polonia vs Francia 1 e Montepellier vs Italia

BVAW Torneo Open h.16.30 finale terzo e quarto posto e finale

Domenica 25 settembre

BVAW Torneo Open h.9.00 Pool phase

BVAW Torneo Open h.13.30 Fase eliminatoria

Finali dalle 14.00 alle 18.00

Torneo Elite finale terzo e quarto posto e finale

BVAW Torneo Open h.16.30 finale terzo e quarto posto e finale