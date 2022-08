Al Coolbay Circolo Tennis e Padel “La Marinella” di Lamezia il 26, 27 e 28 agosto l’unica tappa Calabrese della Bobo Padel Cup

Il Coolbay Circolo Tennis e Padel “La Marinella” di Lamezia Terme accende i riflettori sull’unica tappa Calabrese della “Bobo Padel Cup 2022”. Dal 26 al 28 agosto, infatti, andrà di scena l’evento promosso da Bobo Vieri all’insegna del padel in un week end che si preannuncia come un grande momento di sport, spettacolo e beneficenza ma, soprattutto, un importantissimo veicolo promozionale per tutta la regione Calabria.

L’evento, voluto dal CoolBay insieme al presidente dell’A.S.D Circolo Scherma Lametino, Giuseppe Costanzo, rientra nella campagna “Turismo Sport e Eventi” di Calabria Straordinaria che ha come obiettivo quello di raccontare e dare risonanza ai luoghi e alle bellezze della Regione Calabria, con lo scopo di diventare attrattori turistici e creare momenti di aggregazione dal carattere socio-culturale.

La “Bobo Padel Cup 2022”, dunque, prevede un doppio torneo di padel, uno amatoriale aperto a tutti e l’altro riservato agli ex calciatori di serie A. Saranno presenti, oltre al fautore della manifestazione Bobo Vieri, anche Nicola Ventola, Stefano Fiore, Gigi Di Biagio e Dario Marcolin. I vincitori dei due tornei si sfideranno nella finalissima di domenica 28 sempre al Circolo Tennis e Padel “La Marinella” che, per l’occasione si rifarà il look. Ai due lati del campo di padel, infatti, verrà posizionata una gradinata con circa 300 posti a sedere per consentire agli appassionati di assistere da vicino all’evento sportivo. Inoltre, adiacente al campo sarà allestita una postazione dedicata alla conferenza stampa e interviste.

Insomma, quello del CoolBay sarà un ricco week end di sport e spettacolo ma anche di beneficenza. Infatti, una parte del ricavato sarà devoluta alla Susan G. Komen Italia, un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno e all’A.S.D Lucky Friends, un’associazione nata per dare aiuto ai bambini in difficoltà sia a livello fisico che psichico e dare loro l’opportunità di diventare atleti scoprendo le loro attitudini nello sport. Inoltre, sarà consegnato all’associazione Calabria Cardioprotetta, un gruppo spontaneo che promuove la cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso, un defibrillatore che verrà posizionato presso il Coolbay Circolo Tennis e Padel “La Marinella” e sarà a disposizione dell’intera comunità Lametina.

Ecco il programma:

Venerdi 26 9:00-22:00 Torneo amatoriale

Sabato 27 9:00-18:00 Torneo amatoriale

19:00 Conferenza stampa di presentazione della Bobo Padel Cup

22:00 Cena con i Vip

Domenica 28 18:00 Torneo campioni Bobo Padel Cup 2022

20:00 Finalissima (vincente campioni contro vincente amatoriale)