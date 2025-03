Giornata Internazionale della Donna 2025: il concerto patrocinato dal MIBAC e dal Comune di Vibo Valentia

Sabato 8 marzo, presso l’auditorium della scuola Amerigo Vespucci in Vibo Marina, la Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia propone un viaggio sonoro con un concerto gratuito tenuto da talentuose giovani artiste, il Trio Asteria. “per celebrare l’evento” commenta il direttore artistico Andrea Brissa “ abbiamo scelto la scuola poiché simbolo di aggregazione sociale che pone, come fondamento della pianificazione educativa, lo studente garantendo non solo il successo scolastico, con un ruolo attivo e propositivo, ma alla sua piena realizzazione sociale. Per la giornata internazionale della donna, vogliamo offrire un appuntamento che sia, attraverso la musica, uno stimolo per rafforzare l’attenzione verso le donne. L’ensemble è formato da artiste calabresi, ovvero, dalla violinista Sefora Feroleto, la violoncellista Giorgia Lento e la pianista Teresa Spatola che si esibiranno in un concerto con un repertorio al femminile volto a promuove un dialogo anche con l’arte figurativa dell’artista vibonese Franco Cortese”.

Sefora Feroleto, inizia lo studio del violino all’età di sette anni con il M° Angelina Perrotta. Presso il Conservatorio di musica di Cosenza compie il percorso pre-accademico e accademico di primo livello sotto la guida del M° Luigi De Filippi. Partecipa a numerosi concorsi nelle varie categorie di solista e musica da camera come il concorso nazionale musicale “Musicalmuseo” di Caltanissetta (CL), “Mercedes Criscuoli” di Cetraro (CS), “Enrico Zangarelli” presso Città di Castello (PG), riportando primi premi. Si esibisce con diversi quartetti d’archi, le produzioni con l’orchestra del conservatorio affrontando programmi sinfonici e operistici. Sperimenta diverse formazioni di musica da camera quali il duo, il trio e il quartetto con pianoforte, il trio e quartetto d’archi, il quintetto con il corno. Attualmente frequenta il biennio di musica da camera sotto la guida del M° Giulio Ferretti.

Conclude il biennio accademico di secondo livello sotto la guida del maestro Alberto Maria Ruta con il massimo dei voti, lode e menzione.

Giorgia Lento, inizia a studiare violoncello al Liceo Musicale T. Campanella di Lamezia Terme. Partecipa a Concorsi Internazionali Musicali della Calabria da solista e in gruppi da camera. Si esibisce e collabora con varie orchestre spaziando in repertorio operistico, sinfonico e jazzistico. Nel 2019 frequenta a Sicilì un master per violoncello con il Maestro Sandro Meo, e nello stesso anno inizia a studiare col maestro al conservatorio di Cosenza. Frequenta corsi solistici e cameristici nel 2020 al “Campus Musica Acri”. Prende parte a progetti formativi organizzati dal conservatorio, esibendosi per lo più in quartetto. Durante gli studi sperimenta più formazioni cameristiche: trio, quartetto, quartetto con pianoforte, quintetto con corno. Completa a marzo 2023 il triennio accademico di Primo Livello in violoncello sotto la guida del maestro Enrico Graziani. Attualmente sta terminando il biennio accademico di Secondo Livello in violoncello con il maestro Fabio Fausone e frequenta il biennio di musica da camera con il maestro Giulio Ferretti.

Teresa Spatola, all’etá di otto anni si appassiona allo studio della musica presso l’Accademia musicale “Gustav Mahler” nella quale oggi ricopre il ruolo di insegnante di Pianoforte principale.

Consegue la laurea specialistica di II livello col massimo dei voti e la lode sotto la guida del

Maestro Giuseppe Maiorca presso il Conservatorio di Cosenza ed è, attualmente, iscritta al Biennio di musica da camera presso lo stesso Conservatorio. Nel 2022 si esibisce come solista in numerose stagioni concertistiche anche in duo con il violinista Petr Kasianov. Vincitrice di numeri concorsi nel 2023 classificandosi al Primo posto al V Concorso Internazionale di Esecuzione musicale “Cittá di Baronissi” (SA) e al Primo assoluto al III Concorso Internazionale “Great music events” di Cosenza, svoltosi al Teatro Rendano. Ha frequentato inoltre diverse Masterclass di pianoforte tenute dai

concertisti: Cristiano Burato, Mikhaliv Arkadiev, Antonio Pompa-Baldi. Vincitrice del Dottorato di

ricerca, attualmente, la vede impegnata presso il Conservatorio di Cosenza.