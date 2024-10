“Seguendo la Strada di Escher”, torna il festival TROPEArte Plein Air

Per una settimana, 60 artisti provenienti da tutto il mondo si riuniscono per dipingere e creare arte “En Plein Air” (all’aperto) tra i vicoli stretti, le viste panoramiche e sulla spiaggia per catturare parte della bellezza della città di Tropea sulle loro tele. Il festival culmina il 13 ottobre con una celebrazione e una esposizione di opere create durante la settimana e l’esposizione continuerà fino al 17 ottobre.

La prima edizione nell’ottobre del 2023 ha contato più di 45 artisti provenienti da tutto il mondo, docenti d’arte dagli Stati Uniti, artisti dal Portogallo e la Polonia, galleristi dall’Austria, artisti locali dalla Calabria suscitando un grande interesse da parte di stranieri e non solo (adulti e bambini). Lo scopo del festival è quello di promuovere l’arte e conoscere altri artisti o chi ha la passione per l’arte. TROPEArte è un festival aperto a tutti gli appassionati di arte e tecniche visive, non è prevista una giuria o un premio finale ma solo partecipazione e creatività.

Visto il grande interesse della precedente edizione, tra le novità di quest’anno c’è il TROPEArte Junior che conta già più di 10 bambini iscritti e nuovi orizzonti per l’inclusività dei piccoli artisti. Un gruppo che fa parte del progetto Giardino di Persefone, sarà tra i protagonisti dell’evento. L’altra grande innovazione sarà il gruppo di ragazzi diversamente abili Le Stelle del Faro di Ricadi, che vivranno a 360° gradi questa meravigliosa esperienza. Entrambi saranno seguiti nel loro percorso da Pasqualina Del Mastro.

Durante il festival, gli artisti sono invitati a dipingere Tropea dal punto di vista di MC Escher – anche nello stesso identico punto da cui ha abbozzato la città, guardando dalla spiaggia i palazzi situati sul bordo della scogliera – uno schizzo che è poi diventato una famosa litografia. Per un giorno, gli artisti interessati dipingeranno anche nei campi della famosa cipolla rossa di Tropea, gestiti dalla Boutique della Cipolla Rossa, e fra i vigneti delle Cantine Marchisa.

TROPEArte gode il patrocinio del comune di Tropea, La Pro Loco di Tropea, e Libertas, e diversi sponsor e partner (aziende, ristoranti e bar) che supportano il Festival, e aiuteranno gli artisti per far sentire gli ospiti a casa e far scoprire il territorio in tutte le sue forme.

Il festival è organizzato da: Renato Marvasi, Direttore; Pasqualina Del Mastro, Direttrice di TROPEArte Junior; Patrizia Fortunato, Public Relations Manager; Giuseppe Murdaca, Social Media Manager; Claudia Schopf, Exhibition Curator; Caitlin Werrell, Fondatore e Consigliere; Francesco Femia, Fondatore e Consigliere.