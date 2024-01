Il 4 febbraio a Vibo Valentia l’evento “Siamo tutti solidali”

Siamo al decimo evento di “Vibo Marina c’è”, ad ogni evento abbiamo portato gioia e sorrisi a tutti i bambini, di conseguenza non potevamo mancare nel farli divertire anche prima di Carnevale.

“Ricordiamo con affetto – dice Attilio Fiorillo – quando nel nostro paesello, Vibo Marina, da piccoli ci vestivamo e ci preparavamo per il tanto atteso carnevale, un bellissimo momento di aggregazione, uno dei carnevali più belli della Calabria. Ricordo con affetto che i miei fratelli mi portavano subito dopo le festività di Natale in diverse case per i preparativi, io ero piccolo ma sono ricordi indelebili. Ricordo l’emozione e la felicità nella scelta dei vestiti, le riunioni per i carri e i sorrisi di tutti noi. Era un momento di aggregazione di un paese che ci manca, inutile negarlo”.

“Ancora oggi mi chiedo – continua il Presidente di “Vibo Marina C’è” – come si sia arrivati al punto di farlo scomparire del tutto e non far vivere ai nostri figli la stessa gioia che noi da piccoli abbiamo avuto la fortuna di avere”.

L’Evento del 4 febbraio avrà come tematica quello di offrire un momento di svago dedicato ai più piccoli e non solo, con ingresso e raccolta libera da parte dei cittadini di derrate alimentari e vestiti nuovi confezionati, da consegnare direttamente alla Caritas e alla Croce Rossa di Vibo Valentia.

Come sempre saranno presenti le associazioni ambientaliste WWF e Amore Randagio di Vibo Valentia per trasmettere ai bambini valori importanti come il rispetto all’ambiente e tutela degli animali.

L’idea nasce il giorno dopo l’ultimo evento e nasce dallo spirito di fare beneficenza, donare per aiutare il prossimo. Abbiamo quindi pensato di realizzare un piccolo evento organizzato con Domenico Cirianni della Pasticceria “la Mimosa” e Francesca Notarianni di “Blooms eventi”.

“Sono onorato – dichiara Attilio Fiorillo – di avere vicino due persone meravigliose come loro, che senza chiedere in cambio nulla, offrono la loro struttura, la loro professionalità e il loro tempo per l’amore altrui, quell’amore gratuito che ad ogni evento i miei attivisti dedicano alle manifestazioni strappando sorrisi ai bambini e agli adulti”.

Un Ringraziamento particolare va fatto a Mons. Vincenzo Varone, che sarà presente all’evento , con lui dice “Fiorillo” ci stiamo attivando in diverse iniziative per aiutare i bisognosi.

L’associazione “Vibo Marina c’è” supporta da sempre i più bisognosi con grande generosità, occupandosi non solo di prevenzione alla salute, di tutela dei valori ambientali, di randagismo, ma si occupa anche di sensibilizzare già i più piccoli su temi delicati e importanti come la disabilità e il bullismo, inoltre la missione principale dell’associazione è quella di interessare la comunità all’amore per il proprio paese, fare rete e amare gratuitamente i più bisognosi.

“Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per i più fragili”, afferma ancora il presidente Fiorillo sottolineando il lavoro dei volontari dell’associazione e il loro sostegno.

L’associazione Vibo Marina c’è opera da sempre nel territorio con buone azioni, compiute anche molto spesso in silenzio, lontano dai riflettori, al buio, in privato, perché l’unico obiettivo è fare del bene, un bene che è radicato nell’animo dell’associazione, immune da secondi fini.