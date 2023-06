TEDxViboValentia: tutto esaurito per la prima edizione dell’evento internazionale

La prestigiosa conferenza internazionale porterà nel territorio ospiti di spicco che condivideranno le loro idee con la comunità locale.

Sold out la prima edizione di TEDxViboValentia che si svolgerà il 3 giugno prossimo presso l’auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia. La prestigiosa conferenza internazionale, organizzata da Anthony Lo Bianco, porterà nel territorio vibonese una serie di ospiti di spicco che condivideranno le loro idee coraggiose con la comunità locale.

TEDx è un evento che si svolge in tutto il mondo e che ha guadagnato fama globale per le sue conferenze di alto profilo. L’acronimo TED significa Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Intrattenimento, Design) e rappresenta i pilastri fondamentali delle conferenze, che si concentrano su idee innovative e stimolanti in vari ambiti della conoscenza umana. TEDx è un programma di eventi che riuniscono le persone per condividere “idee che vale la pena diffondere” ed innescare discussioni e riflessioni profonde. Gli eventi TEDx sono organizzati da persone appassionate che cercano di scoprire nuove idee e condividere grandi esperienze nelle loro aree locali, come fatto da Anthony Lo Bianco a Vibo Valentia.

TED, dalla California a Vibo Valentia

Nata come una conferenza di quattro giorni in California nel 1984, TED è cresciuto fino a contare 3000 appuntamenti annuali in tutto il mondo. Tra gli speaker TED vi sono stati Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende ed il Primo Ministro inglese Gordon Brown.

All’inizio, i principali temi affrontati da TED riguardavano la tecnologia, l’intrattenimento e il design. Oggi la discussione abbraccia una moltitudine di comunità e iniziative in tutto il mondo che esplorano ogni ambito, dalla scienza, agli affari, all’istruzione, alle arti e alle questioni globali.

La Calabria nel panorama culturale internazionale

TEDxViboValentia rappresenta una grande opportunità per la comunità calabrese e pone Vibo Valentia al centro del panorama culturale internazionale. Come sottolineato da Anthony Lo Bianco, organizzatore dell’evento e da anni impegnato nel sociale con Associazione Valentia, di cui è presidente, «questo evento internazionale, organizzato per la prima volta a Vibo Valentia, offre una piattaforma unica per esplorare il coraggio delle idee e per promuovere la condivisione di concetti innovativi che possono apportare cambiamenti significativi nella nostra società. Gli ospiti selezionati per l’evento sono personalità di grande rilievo nei rispettivi campi e rappresentano un punto di riferimento per l’innovazione e l’eccellenza».

«L’arrivo del TEDxViboValentia nel nostro territorio segna un importante passo avanti nella promozione di idee innovative e coraggiose», ha aggiunto Lo Bianco. «La grande partecipazione dei giovani al Valentia in festa, tenutosi meno di un mese fa, ha dimostrato quanto la passione per la cultura, la musica e l’intrattenimento sia ancora viva e pulsante tra i giovani calabresi. TEDxViboValentia parte da questa consapevolezza rinnovata e prosegue nella strada già tracciata del cambiamento e dell’entusiasmo. Il dialogo con i grandi ospiti della conferenza sarà utile ad acquisire conoscenze e relazioni utili a proseguire nel lavoro di rilancio dell’immagine di Vibo Valentia e della Calabria nel mondo e consentirà a tutti, in particolare ai giovani, di ricevere degli stimoli utili a creare realtà produttive e culturalmente vivaci nella nostra terra».

Gli ospiti di TEDxViboValentia

L’evento sarà presentato da Marco Onnembo, rinomato dirigente d’azienda e giornalista che ha lasciato il suo segno in numerose testate giornalistiche di prestigio, tra cui Affari & Finanza – La Repubblica, Panorama, Economy, Radiocor – Il Sole 24 ORE, Rai ed Rtl 102.5; La sua vasta esperienza e il suo impegno nel campo giornalistico lo hanno reso una figura di spicco nel panorama mediatico.

Nel corso degli anni, Marco ha assunto ruoli di crescente responsabilità in importanti gruppi aziendali, come Finmeccanica, Guru, Ferrari e Telecom Italia. Attualmente, è impegnato nella sua avventura professionale presso Cassa Depositi e Prestiti. La sua combinazione di competenze nel settore aziendale e nel giornalismo promette di portare una prospettiva unica al TEDX Vibo Valentia. Sul palco interverranno:

Debora Massari: co-fondatrice di Iginio Massari Alta Pasticceria.

Antonino Monteleone: giornalista ed inviato de Le Iene.

Max Mariola, cuoco, conduttore televisivo e youtuber italiano.

Pippo Callipo, amministratore unico di Callipo Group.

Domenico De Rosa, CEO di SMET e socio fondatore di ALIS Associazione Logistica.

Gabriella Scapicchio, CEO de Le Village by Crédit Agricole Milano.

Ciro Indolfi, presidente della Federazione Cardiologi Italiani.

Domenico Barbuto, Segretario Generale dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

Tomaso Trussardi, CEO di Trussardi.

Angelica Krystle Donati, Presidente di ANCE Giovani e Donati S.p.A e CEO di Donati Immobiliare Group.

Sonia Bruganelli, produttrice televisiva.

Cateno De Luca, già sindaco di Messina.

Laura Ferrara, europarlamentare.