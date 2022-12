“Andrea Camilleri, l’inventore di mondi”: la partecipazione di Romeo e Marchetti alla mostra al Sistema bibliotecario vibonese

Sono Carlo Romeo e Maurizio Marchetti – il primo giornalista e scrittore, il secondo apprezzato attore e regista – i due testimonial d’eccezione della mostra “Andrea Camilleri, l’inventore di mondi” in programma dal 12 al 23 dicembre a Palazzo Santa Chiara, a Vibo Valentia, nella sede del Sistema bibliotecario vibonese. Entrambe le importanti figure hanno alle spalle un profondo rapporto professionale e umano con il grande scrittore, il più amato e popolare autore italiano contemporaneo.

Carlo Romeo, tra i curatori artistici della mostra bibliografica e documentale vibonese, è stato amico personale di Camilleri e l’ha seguito nel suo percorso editoriale, diventando uno dei consiglieri dell’autore nella cruciale scelta di proseguire la carriera di scrittore. Romeo, importante personalità del mondo della comunicazione, già direttore di due sedi regionali Rai nonché direttore di San Marino Rtv, è stato inoltre tra gli ultimi ad avere l’opportunità di intervistare il maestro empedoclino, in una conversazione, pubblicata con il titolo “Il conto torna”, a rappresentare la summa del pensiero artistico e umano di Camilleri, che verrà proiettata nel corso delle giornate inaugurali della mostra.

«Siamo in tanti ad aver avuto momenti di lettura legati ad Andrea Camilleri – ha detto Romeo anticipando in un videomessaggio la sua presenza -. La mostra dedicata ad uno degli autori italiani più amati al mondo, che ognuno di noi ha sentito vicino attraverso i suoi libri ma anche, nel mio caso, attraverso la sua amicizia, è un’occasione per raccontare e ascoltare testimonianze a lui legate e per vedere da vicino documenti veramente straordinari».

Maurizio Marchetti, attore dall’intensa carriera teatrale e televisiva oltre che cinematografica, sul piccolo schermo ha partecipato a produzioni di grande successo, tra le quali Il commissario Montalbano. E proprio sulle esperienze televisive e teatrali legate alla figura di Camilleri si incentrerà la partecipazione* di Marchetti alla mostra vibonese dove l’apprezzato attore messinese, tra le altre cose, leggerà due racconti del maestro: Capodanno e Il vecchio ladro.

«È un’iniziativa molto importante – ha detto Marchetti nel suo videomessaggio -, quella intrapresa dal Sistema bibliotecario vibonese con la mostra dedicata ad Andrea Camilleri e con gli incontri a corollario della stessa. Confronti, chiacchere su Camilleri, che spero vedano un pubblico numeroso a partecipare a questa bella iniziativa. Spero di poter parlare con voi – ha detto rivolgendosi direttamente ai vibonesi – e che siate numerosi e partecipi perché è una bellissima cosa. Ci vediamo a Vibo».

*La partecipazione di Marchetti, inizialmente prevista per mercoledì 14 dicembre, è stata posticipata a data da destinarsi causa positività al Covid-19

Il programma degli eventi correlati alla mostra “Andrea Camilleri, l’inventore di mondi”

Lunedi 12 dicembre

Ore 18 – Inaugurazione mostra

Saluti istituzionali con la partecipazione di Corrado l’Andolina, presidente del Sistema bibliotecario vibonese; Tiziana Scarcella, direttore del Sistema bibliotecario vibonese; Gilberto Floriani, direttore artistico del Festival Leggere&Scrivere; Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia; Antonella Tripodi, assessore comunale alla Cultura.

Ore 18.30 – “La scrittura di Andrea”

Carlo Romeo dialoga con Brunello Montagnese, curatore della mostra.

Martedì 13 dicembre

Ore 18 – “Indagini. La realtà e i romanzi”

Cristiano Tatarelli, questore di Vibo Valentia, dialoga con Carlo Romeo.

Ore 19 – “Il conto torna”

Proiezione dell’ultima intervista rilasciata da Andrea Camilleri a Carlo Romeo.

Data da definire

“Capodanno” e “Il vecchio ladro”

Maurizio Marchetti legge i racconti di Andrea Camilleri.

“Camilleri ed io, il teatro e la Tv”

Maurizio Marchetti dialoga con Stefano Mandarano.

La mostra “Andrea Camilleri, l’inventore di mondi” è un evento patrocinato dal Fondo pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Psmsad) dell’Inps e vede la partecipazione attiva del Fondo Andrea Camilleri e del Sistema bibliotecario vibonese oltre che il patrocinio gratuito del Comune di Vibo Valentia. Si terrà a Palazzo Santa Chiara, sede del Sistema bibliotecario vibonese, dal 12 al 23 dicembre. L’ingresso (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19) è gratuito.