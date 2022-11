Cineturismo, cresce interesse per Tropea. Il Sindaco: “Destinazione esperienziale ed ambita”

Con le produzioni cinematografiche, multimediali e audiovisive, non solo nazionali, ma anche europee ed internazionali, che scelgono il Borgo dei Borghi come set e location per le riprese di film, trasmissioni e serie tv, il Principato di Tropea continua a raccogliere l’interesse e l’attenzione dei turisti che si mettono in viaggio per vivere l’esperienza e ricercare le ambientazioni viste in tv o al cinema.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì informando che nelle prossime settimane la Città, con uno dei suoi scorci più noti, icona turistica della Calabria, lo scoglio di S. Maria dell’Isola, sarà protagonista della nuova stagione, la dodicesima, di Masterchef Italia.

È qui che le due squadre giudicate dagli chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo si sfideranno in esterna. La puntata andrà in onda lunedì 12 gennaio 2023, alle ore 21.15, su Sky1.

È sempre Tropea che ha fatto da scenario all’ultima puntata della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, reality show pubblicato su Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul programma britannico di Channel 4 Celebrity Hunted, spin-off del reality Hunted.

La coppia di concorrenti, i fuggitivi braccati dai cacciatori per le vie del Principato di Tropea, così come il format vuole, erano Salvatore Esposito (Genny Savastano) e Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), i protagonisti di Gomorra La Serie.

A Tropea hanno girato anche le riprese per il sequel The Marvels, il docufilm HOW I GOT HERE per i canali TV Super Channel, per il Canada e BYU tv, per gli Stati Uniti d’America; il film Conversazioni con altre donne, remake del film Convertation(s) with other women, il programma 4 Hotel con Bruno Barbieri per Sky Italia, Dinner Club per Amazon Prime con Carlo Cracco, il documentario Searching for Italy con Stanley Tucci per CNN, 4 Matrimoni con Costantino della Gherardesca.