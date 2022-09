4 Hotel di Bruno Barbieri a Tropea: il Comune vibonese tra folklore, enogastronomia e concerti nel mese di settembre

“Nella cornice dei turismi, quello congressuale, la cui ripresa post pandemia sta facendo registrare sin dal 2021 ed in particolare dai primi mesi del 2022 numeri importanti ritornando ai livelli pre-Covid, rappresenta una delle leve strategiche sulle quali la destinazione Tropea intende continuare ad investire attenzione e progetti. La bussola resta quella di poter garantire una ospitalità e ricettività 365 giorni l’anno.”

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per il fatto che il Borgo dei Borghi continua ad essere location privilegiata anche per ospitare importanti convegni, mostre ed eventi diversi. Uno di questi è sicuramente il 1° Meeting del Pavimento Pelvico Italia che si terrà a Palazzo Santa Chiara, domani sabato 10 e domenica 11 settembre con il contributo di relatori conosciuti a livello nazionale e internazionale, docenti di corsi pubblici e privati, autori di libri, di pubblicazioni scientifiche e di articoli per riviste dedicate.

Il benessere al femminile. È, questo, il tema della relazione della dottoressa Loredana La Torre che curerà anche una parte pratica sulla posizione seduta, coinvolgendo il pubblico presente. Di dolore pelvico cronico, fisioterapia e riabilitazione parlerà la dottoressa Arianna Bortolami; di prevenzione nella gravidanza e nel post partum relazionerà la dottoressa Bernadette De Gasquet; nella quotidianità e nelle attività sportive, la dottoressa Ottavia Buccarella. Verranno quindi affrontati i temi della stipsi e del comparto posteriore con la dottoressa Carla Cantiani ed il dottore Danilo Cafaro.

Agire sul corpo per cambiare la mente; la terapia evoluto del vaginismo. Si apre con il dottore Roberto Bernorio che affronterà il tema della sfera sessuale e delle sue disfunzioni, la serie di relazioni in programma dalle ore 9 alle ore 17 di domenica 11. Daranno il loro su questo aspetto, con una parte esperienziale anche le dottoresse Valentina Pellizzone e Stella De Chino. La dottoressa Elena Bertozzi darà una visione panoramica sugli strumenti maggiormente utilizzati nell’auto-trattamento a casa da parte dei pazienti. A chiudere il convegno sarà la dottoressa Simona Colicchia, presidente di Pavimento Pelvico Italia beAPPI, società che ha organizzato il meeting con la relazione sull’importanza della fisioterapia negli interventi di affermazioni di genere (Gender Affirming).

DA OGGI/VENERDÌ 9 – 40° FESTIVAL NAZIONALE FOLKLORE

Partono oggi, venerdì 9 la 40esima edizione di ITALIA E REGIONI – FESTIVAL NAZIONALE DEL FOLKLORE e la Rassegna RITMI DEL SUD – SAPERI E SAPORI – Fiera dell’artigianato locale e della enogastronomia calabrese. Fino a domenica 11 settembre nel Borgo dei Borghi, tour turistici, sfilate dei gruppi folkloristici provenienti da tutta Italia, concerti, escursioni in barca, gastronomia e canti popolari.

DOMENICA 11/SU SKY 4 HOTEL CON BRUNO BARBIERI A TROPEA

Domenica 11 settembre, alle ore 21.15 su SKY UNO andrà in onda la puntata di 4 HOTEL, il format televisivo condotto dallo chef Bruno Barbieri che nel suo tour alla scoperta dell’hôtellerie italiana ha fatto tappa anche a Tropea. A sfidarsi a colpi di accoglienza ed ospitalità sono stati Palazzo Mottola (Tropea), Il Borghetto (Tropea), Porto Pirgos (Parghelia), Santa Chiara (Capo Vaticano).

LUNEDÌ 12 E MERCOLEDÌ 14 STAGIONE CONCERTISTICA

Armonie della Magna Graecia, stagione concertistica 2022 – lunedì 12 settembre alle ore 21,30 nell’Auditorium Santa Chiara, il pianista Lucio Grimaldi renderà omaggio a Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams esibendosi su alcune delle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia come Il Padrino, Amarcord, Schindler’s list, Indiana Jones, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, Metti una sera a cena.

Per la stagione concertistica Tropea Musica, mercoledì 14, alle ore 21.30, a Palazzo Santa Chiara

si esibirà Michelangelo Carbonara al pianoforte, accompagnato da Erminia Di Meo al violoncello.