Domani presso l’Auditorium della Neve a Riparo Cannavò un incontro su sicurezza e prevenzione dalle truffe

Venerdì 14 aprile 2025, alle ore 15.30, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo Cannavò, si terrà un incontro dedicato alla sicurezza e prevenzione per difendersi dai reati predatori e dalle truffe. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con l’APE Reggina, guidate da Don Giovanni Gattuso e la Stazione dei Carabinieri di Cannavò.

Durante l’incontro, i Carabinieri della Stazione di Cannavò forniranno informazioni utili su come riconoscere e prevenire i reati più comuni, in particolare furti e truffe. L’incontro sarà un’importante occasione per informarsi, porre domande e rafforzare la sicurezza nella comunità, con un focus particolare sulla protezione delle persone più vulnerabili, come gli anziani.

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con l’APE Reggina, si impegna a sensibilizzare i cittadini sulle misure di sicurezza e sulle buone pratiche quotidiane per vivere in un ambiente protetto

L’evento è aperto a tutti. Si invita la cittadinanza a partecipare per migliorare la propria consapevolezza sulla sicurezza e per porre domande direttamente ai Carabinieri, che risponderanno a tutte le curiosità dei partecipanti.