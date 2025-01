“Il tempo mitico dell’età dell’oro: Esiodo, Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante”. Domani conferenza a Reggio Calabria

Nell’ambito del ciclo “Quattro passi …Nel Mondo Antico”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, mercoledì 8 gennaio 2025, alle ore 17:30, nel Salone San Giorgio della stessa chiesa, promuovono la conferenza “Il tempo mitico dell’età dell’oro: Esiodo, Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante”. Dopo i saluti di rito di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria. Con l’ausilio di slides, la relatrice farà un viaggio artistico culturale sul tempo mitico dell’età dell’oro e su come se ne è parlato nelle diverse epoche. Esiodo, poeta greco antico, vissuto nel VIII secolo a.C., nei suoi scritti “Teogonia” e “Le opere e i giorni”, ha trattano temi mitologici e di agricoltura; Virgilio, poeta romano del I secolo a.C., famoso per “L’Eneide”, poema epico che narra le avventure di Enea; Orazio, poeta romano contemporaneo di Virgilio, noto per le sue Odi e per la sua satira; Ovidio, poeta romano del I secolo d.C., famoso per “Le Metamorfosi”; Dante Alighieri, poeta del XIII-XIV secolo, nella “Divina Commedia”, ha descritto un viaggio attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.