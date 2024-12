“Per mare”: il 4 gennaio incontro con Andrea Carnì a Bovalino

In un mondo sempre più connesso, dove le distanze si accorciano, le rotte marittime disegnano una mappa intricata di potere e disuguaglianze. Seguendo le scie delle navi, si assiste a un dramma globale: imbarcazioni di migranti alla ricerca di una nuova vita, pescherecci che saccheggiano i mari con schiavi a bordo, sottomarini che trasportano sostanze illegali, cargo che nascondono tesori naturali destinati al mercato nero e “navi dei veleni”. Dal Mediterraneo al Sud del mondo, il mare, da sempre culla di civiltà e crocevia di culture, oggi riflette le ombre di un mondo in crisi, tra sfruttamento ambientale e processi criminali. Per mare ci invita a guardare oltre l’orizzonte, svelando le ingiustizie che si celano dietro le onde e le storie dei protagonisti di questo dramma. Con i contributi di Marco Antonelli, Antonio Pergolizzi, Pierandrea Leucci, Federica Rossi. ANDREA CARNÌ

Assegnista di ricerca post-doc all’Università di Torino e docente a contratto all’Università di Milano, si occupa di mafie e traffici illeciti di rifiuti tossici e radioattivi. Ha pubblicato Le navi dei veleni (RCS, 2022), Ecomafia (RCS, 2023) e Ships of Death (Aracne, 2024). Nel 2022 è stato insignito del premio “Saperi per la legalità: Giovanni Falcone”. ANDREA PAPPALARDO

Avvocato abilitato in Italia e Svizzera, esercita la professione forense a Ginevra. Già direttore degli affari legali di una delle principali società armatrici nel settore crocieristico, anima da anni varie iniziative di informazione giuridica, tra cui Blutopia Forum Mediterraneo. __________________________________________

Caffè Letterario Mario La Cava

Corso Umberto I, 114

BOVALINO

Sabato 4 gennaio 2025

ore 18,00