Mondi Possibili, a Siderno Superiore la seconda edizione del Festival del Libro e del Fumetto

Il borgo medievale che gioca e che sogna. Sarà il centro storico di Siderno Superiore la sede della seconda edizione di “Mondi Possibili – Festival del libro e del Fumetto” organizzato dall’Amministrazione Comunale (in particolare dalla consigliera Anna Maria Felicità e dall’assessore alla Cultura Francesca Lopresti) in collaborazione con Calliope – Mondadori Bookstore, in programma sabato 3 e domenica 4 agosto.

E la dimensione ludica e onirica delle kermesse si coglie nel ricco programma predisposto dagli organizzatori Antonio Strangio, Antonio Ieracà e Giuseppe Costanzo del “Club delle Storie” con la direzione artistica del Mondadori Bookstore, rivolto prevalentemente a un pubblico appassionato di cultura Pop e “Nerd” e in cui, oltre ai classici incontri con gli autori, ci sarà spazio per esperienze multimediali, live podcast, concerti, teatro e giochi.

Tutti i principali spazi pubblici e i palazzi storici ospiteranno eventi.

Il programma della prima serata prenderà il via alle 18 di sabato 3 a Palazzo De Mojà, con quattro incontri con gli autori: alle 18 Ilaria Dominici presenta “I figli di nessuno”; alle 19 il fumettista Vincenzo Filosa sarà protagonista con “Il Saraceno”, mentre alle 20.30 l’opera di Francesco Pasqua strizzerà l’occhio al cinema giapponese con “La ragazza che amava Miyazaki”. Una doppia presentazione chiuderà la prima giornata di presentazioni, e vedrà dialogare gli autori Fiore Manni con “Il re delle volpi” e Michele Monteleone (“La Palude”). Nell’area dedicata ai bambini andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mangiafoco, Pinocchio e..” con Francesco Ferramosca e Amelia Silio, a cura della compagnia teatrale “Le Giravolte”, in collaborazione con l’associazione “Entropia”.

Alle 22.30 tutti all’anfiteatro, laddove si potrà partecipare al quiz “Il Cervellone”, incentrato – manco a dirlo – su libri e fumetti.

La seconda serata si aprirà sempre alle 18 a Palazzo De Mojà con tre incontri con gli autori in programma. Alle 18 Raffaele Gargano presenterà “Parco celeste – La sfera rubata”; alle 19 spazio a Michele Monteleone e Fiore Manni, autori a quattro mani de “Una nuova Camelot” e alle 20.30 chiude la successione delle presentazioni Eleonora C. Caruso con “Sangue”. All’area bambini, invece, la banda lettori dei “Girasoli della Locride” presenta “Fiabe, pigne e messaggi di pace” con le letture di testi di Antonella Iaschi a cura de “I Girasoli e Rossella Scherl”

La serata proseguirà nel vicino anfiteatro, laddove Danilo Bertazzi (meglio noto come “Tonio Cartonio”) presenterà “Fondi di caffè” conversando con due ex bambini della Melevisione. Chiusura in musica alle 22.30 con i Crazy Toons in concerto.

Come accennato, allestimenti e installazioni sono previsti in tutto il centro storico e per tutta la durata del fesrtival. Palazzo Falletti, infatti, diventerà “Roccaforte Geek“, mentre si potrà partecipare ai giochi di ruolo nell’area LARP tra gli enigmi della “Escape Room” e le avventure fantasy della “LARP Experience“. Non mancheranno la mostra “Addio Akira Toriyama” a cura de “Il club delle storie”, l’area giochi con tavoli (anche per cimentarsi in “Dungeons and Dragons” e l’area videogames con la mostra interattiva “Pixel Nostalgia” per ascoltare le colonne sonore dei giochi anni ’90 e l’esperienza unica da vivere nelle postazioni di retrogaming.

L’estro e la fantasia dei soci del “Club delle Storie” decoreranno le vie “Degli amori narrati” e dei “Racconti sorpresi”, mentre per la prima volta nella Riviera dei Gelsomini approderà il camper di “Joka-Calabria“. La presenza di numerosi banchi di ristoro, permetterà di vivere in assoluto relax i due giorni della kermesse, dal pomeriggio fino a notte.