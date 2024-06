Il 12 giugno a Reggio Calabria la conversazione “Il Terzo paesaggio”

Mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 17:30, presso la Sala conferenze della chiesa San Giorgio, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa chiesa, promuovono la conversazione: “Il Terzo paesaggio”. Introducono la manifestazione don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Relazionerà Francesco Zuccarello Cimino, avvocato, Console del Touring Club Italiano per la città di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS. I parchi, le riserve naturali, i grandi luoghi disabitati del pianeta ma anche spazi piccoli e persino le erbe che crescono ai bordi delle strade o nelle aree industriali dimesse sono stati definiti dal paesaggista Gilles Clement luoghi del “Terzo paesaggio” e sono luoghi in cui l’assenza umana ha generato un rifugio per la conservazione della diversità biologica. Nel volume “Manifesto del Terzo paesaggio” Clement illustra i meccanismi evolutivi e l’importanza di questi paesaggi per il futuro del pianeta.