Reggio: il 4 giugno la presentazione de “La tomba di Alarico” di Nicodemo Misiti

Martedì 4 giugno, alle ore 16:45 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria presenta il romanzo “La tomba di Alarico” di Nicodemo Misiti, Dialoghi Edizione. Dopo il saluto di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Dialoga con l’autore del romanzo, l’attore Tommaso Perri. I protagonisti del romanzo, professori di storia medievale, finiscono coinvolti in una avventura che li porterà a scoprire un segreto custodito nella biblioteca di un’antica abbazia. Nascoste tra gli antichi volumi ci sono le indicazioni del luogo di sepoltura di Alarico re dei Visigoti, ma, nonostante una pericolosa organizzazione cerchi di proteggere questo segreto, i protagonisti riescono a seguire le tracce che portano al luogo dove potrebbe essere sepolto il re con tutti i tesori depredati a Roma. Il libro ripercorre inoltre, sotto forma di romanzo storico, gli avvenimenti che nei secoli hanno riguardato il destino del tesoro di Alarico: la caduta dell’Antico Regno in Egitto, la distruzione del Tempio di Salomone del 70 d.C., il sacco di Roma dei Visigoti del 409 e la morte di Alarico, il Vivarium di Cassiodoro, gli scavi condotti dai nazisti, per arrivare fino ai giorni nostri. La leggenda narra che dopo il sacco di Roma, Re Alarico, insieme al suo esercito dei Goti, attraversò la Calabria, con l’intento di spingersi verso l’Africa. A Cosenza, colpito da una grave febbre malarica cessò di vivere. Secondo l’usanza visigota venne sepolto nel letto del fiume Busento, insieme al tesoro sottratto a Roma. Per evitare che la tomba di Alarico e il suo tesoro venissero ritrovati il fiume venne deviato dal suo corso naturale, in modo da preservare la segretezza del luogo della sepoltura.