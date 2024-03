Infoday ad Architettura della “Mediterranea” per aspiranti matricole e famiglie per le iscrizioni al prossimo anno accademico

Il 9 aprile dalle ore 15.30 alle ore 18.30, il dipartimento di Architettura e Territorio con il Corso di Laurea in Architettura Magistrale, la commissione Orientamento, le associazioni studentesche e il personale tecnico-amministrativo sara’ a disposizione di aspiranti matricole e famiglie, in presenza e online, per presentare il corso di Laurea in Architettura Magistrale, le modalità di iscrizione per l’accesso con i test di ingresso, l’offerta e l’organizzazione didattica, i servizi dell’Ateneo e del dArTe, i profili curriculari e professionali dell’Architetto Europeo e tutte le attività programmate per l’a.a.2024-25.

L’evento, organizzato in presenza e a distanza, risponde alla necessità di avvicinare studenti e studentesse e famiglie alla Scuola di Architettura della Mediterranea e fornire direttamente tutto il supporto necessario con l’orientamento in entrata. L’iniziativa si aggiunge all’attività di Orientamento in corso, svolto settimanalmente con PCTO e scambi di visite agli spazi di Architettura e con le visite ai Laboratori.

Molte scuole hanno visitato da ottobre 2023 gli spazi di architettura e conosciuto le attività dei laboratori, gli studenti e i docenti sono stati coinvolti in maniera diretta, l’infoday diventa un ulteriore spazio per rispondere a domande e questioni di interesse per le aspiranti matricole e le loro famiglie, partecipando alle attività in programma per la giornata di accoglienza e anticipando la preparazione all’iscrizione per il prossimo anno accademico.

Il corso di Laurea in Architettura secondo la nuova riforma universitaria apre alla possibilità di molti profili professionali in uscita e in questi anni ha lavorato per posizionare la Scuola di Architettura della Mediterranea, forte della sua storia come straordinario Laboratorio aperto al futuro, tra quelle più in crescita per iscrizioni e qualità dell’offerta didattica tra i piccoli e medi Atenei, attrattiva anche per molti studenti dell’area del Mediterraneo.