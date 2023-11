Reggio: il 4 novembre la presentazione del libro “Storie d’amore e di perdita”

Nella cultura moderna occidentale, la morte e il morire rappresentano un vero e proprio tabù. Il lutto non è solo un’esperienza individuale, ma coinvolge tutta la collettività.

Perdere qualcuno è forse l’esperienza più dura per un essere umano, ci si sente devastati e soli.

Il lutto, però, è una malattia, ma a volte fa sentire malati, e spesso, se non elaborato, lo può diventare.

A questo proposito La Compagnia delle Stelle, un’associazione di volontariato che opera a Reggio Calabria in campo sanitario, si è proposta di dare assistenza solidale al nucleo familiare dell’ammalato, durante il periodo di malattia e dopo, nel lutto, attraverso un percorso di elaborazione che è quello dei gruppi di auto muto aiuto.

L’Auto Mutuo Aiuto è definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “l’insieme di tutte le misure adottate da non professionisti per promuovere, mantenere e recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una determinata comunità”.

Il libro “Storie d’amore e di perdita” di Anna Lisa Nucara, volontaria, che verrà presentato da Daniela Scuncia, sabato 4 novembre alle 17.30, a Reggio presso la libreria Libro Amico, via B. Poggio (salita Banca BPER, V.le Calabria), nasce dall’idea di voler raccontare la propria esperienza di volontaria facilitatrice all’interno di un gruppo di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto, percorso nato all’interno dell’associazione La Compagnia delle Stelle nel 2013, e di diffondere questa opportunità di condivisione del dolore della perdita, molto diffuso in Italia ma poco conosciuto in Calabria.

Il gruppo è uno spazio protetto dove i partecipanti sono liberi di condividere la propria perdita, e al contempo, tramite la narrazione guidata, che è il metodo utilizzato, sono aiutati ad esprimere i loro stati d’animo e aiutati a recuperare le proprie risorse per riprendersi in mano la propria vita e quello che è il patrimonio spirituale di chi hanno perduto. La presentazione del libro sarà accompagnato da alcune testimonianze di chi ha partecipato al percorso.