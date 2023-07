Accademia delle Imprese Europee racconta: “Le eccellenze calabresi. La cultura d’impresa e l’impresa che fa cultura”

Nei giorni del 17 e 18 Luglio, nel caratteristico sito “Porta d’accesso Area Grecanica” a Lazzaro (RC), si svolgerà una due giorni ricca di eventi interamente dedicati alle imprese.

Organizzato da Accademia delle imprese Europea, con il comune di Motta San Giovanni, la Pro Loco per il Comune di Motta San Giovanni, l’Ufficio Diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, e patrocinato dal dipartimento di Agraria e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’evento vedrà protagoniste le aziende Calabresi, al centro di due giornate fortemente formative.

“Queste due giornate” dichiara il Presidente di Accademia delle Imprese Europea Giuseppe Ariobazzani “rappresentano il fulcro dell’ottica di Accademia: sinergia e marketing integrato, che ci permettono di delineare una mappatura del territorio, che consente di avere una base di studio e ricerca finalizzata a promuovere, salvaguardare e valorizzare i punti di forza, equilibrare i punti di debolezza territoriali, innalzare le eccellenze calabresi per poter guardare al superamento dei confini regionali e puntare a quelli nazionali ed internazionali”

Con il desiderio di fare rete tra le realtà imprenditoriali che rappresentano le eccellenze della nostra Terra, la promozione dei prodotti P.I.T., far conoscere realtà identitarie anche in ambito artistico, l’idea è di strutturare un evento unico, che vede la collaborazione e la partecipazione di numerose personalità di rilievo nei diversi ambiti abbracciati.

L’impresa che fa cultura: un progetto ambizioso, in linea con la mission di AdIE, che va ben oltre la semplice promozione dei prodotti identitari, ma, ancora una volta, sottolinea l’importanza della cultura d’impresa come mezzo per conoscere e riconoscere l’identità del nostro territorio, per promuoverla e farla crescere grazie alle relazioni e le interconnessioni tra le aziende.