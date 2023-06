“Una culla di libri on the road”: si aprono le porte del Comune di Reggio Calabria per il secondo appuntamento di animazione alla lettura

Le porte di Palazzo San Giorgio si aprono a bambini (ed adulti) per il secondo incontro di “Una culla di libri on the road”, iniziativa inserita all’interno del progetto a vocazione multiculturale “Una culla di libri” (vincitore del Bando “Leggimi 0-6” 2021 e finanziato dal Centro Per il Libro e la Lettura) sviluppato da Arci Reggio Calabria APS e rivolto alle comunità straniere ed alle famiglie italiane residenti nel comune di Reggio Calabria.

Il secondo appuntamento itinerante di animazione alla lettura sarà ospitato all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio, che martedì 27 giugno dalle ore 17.30 diventerà il luogo di passaggio per nuovi mondi animati dalle bravissime Katia Colica (Adexo Arti Creative) e Francesca Megale (Lelefante Animazione) che attraverso racconti ed attività continueranno a far scoprire a genitori e bambini l’importanza della lettura precoce (pratica che consente ai bambini già in tenerissima età di rafforzare la relazione e il dialogo con l’adulto).

“Una culla di libri” è sostenuto dal Comune di Reggio Calabria che è partner attivo del progetto: “Siamo felici che realtà associative e culturali che si occupano del nostro territorio abbiano avuto la capacità di intercettare questi fondi ministeriali dedicati ad una fascia che ha bisogno di attenzioni particolari, che è quella dei bambini da 0 a 6 anni” afferma l’assessore alla Programmazione Finanziaria e Bilancio – Cultura e Turismo Irene Calabrò.

Quale partner attivo, il Comune ha aperto le porte della Biblioteca Comunale all’iniziativa ed ha permesso di effettuare le attività itineranti all’interno del territorio dell’amministrazione “Crediamo molto in questo progetto – conclude l’assessore Calabrò – soprattutto nella capacità delle nostre realtà associative di condividere e fare rete tra di loro per riappropriarsi del patrimonio culturale della nostra città”.

Per gli aggiornamenti sui prossimi incontri, è possibile consultare la pagina Facebook www.facebook.com/unaculladilibri.