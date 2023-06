L’Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria conclude il percorso “English Plus”

L’Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” conclude il secondo percorso di ampliamento dell’Offerta Formativa inerente all’English Plus Course, con la consegna delle Certificazioni Cambridge da parte del referente della International House British School di Reggio Calabria.

La cerimonia, che avrà luogo lunedì 12 giugno alle ore 11:30, sarà ospitata presso la Scuola Media Vitrioli, presieduta dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Morabito, e vedrà al tavolo dei relatori il dott. Marco Goso, Direttore della Scuola IH British School RC, la prof.ssa Titti Canale e la prof.ssa Antonella Palumbo, docenti referenti del progetto e la prof.ssa Mariella Briatico docente tutor del progetto.

Il momento celebrativo sarà dedicato ai giovani “certificati” che, in presenza dei loro familiari, parteciperanno con pensieri scritti, aneddoti e dediche, diretti a rappresentare le emozioni e momenti dell’esperienza maturata durante il percorso triennale 20/23.

Il progetto giunto alla sua conclusione, grazie alla grande determinazione da parte di tutti i soggetti coinvolti – ragazzi, docenti della scuola, dirigenza, docenti esperti di madre lingua, genitori e tutto il personale scolastico – si è brillantemente portato a compimento con il viaggio studi in Inghilterra che ne ha coronato sforzi e aspettative, mettendo gli studenti di fronte alla reale applicazione delle loro competenze linguistiche e non solo.

L’esperienza estera ha visto protagonisti i giovani studenti che hanno avuto l’opportunità di continuare gli studi presso il rinomato Berkshire College, immerso nella natura e caratterizzato da una conduzione fondata sulla promozione dei principi della sostenibilità.

In questo luogo gli studenti, oltre a seguire le lezioni dirette da docenti inglesi e praticare le attività sportive offerte dal campus, hanno avuto l’opportunità di vivere a contatto con la natura e conoscere i sistemi produttivi in house, basati sul concetto del chilometro zero, ossia “Eating as close to nature as nature intended…”. Inoltre, gli allievi dell’English Plus Course, hanno visitato gli ambienti dell’Oxford University e le principali emergenze monumentali e istituzionali londinesi.

IL PROGETTO

ENGLISH PLUS è un progetto innovativo che è partito più di cinque anni fa e che si è evoluto e migliorato in itinere.

Sviluppato su una programmazione di lungo periodo, coinvolge gli studenti afferenti ai tre ordini scolastici dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli/Principe di Piemonte”, la scuola primaria, la secondaria di primo grado e, da due anni, anche la scuola dell’infanzia.

I giovani allievi, nel corso dell’anno scolastico, sono impegnati nello studio dell’inglese, di math e music, così da facilitare fin dai primi anni della scolarizzazione, la continuità didattica a tutti i livelli e gradi, fino a quella in uscita dalla terza media, verso i futuri percorsi offerti nelle scuole secondarie di secondo grado.

Tra gli obiettivi principali del progetto, oltre allo sviluppo delle conoscenze necessarie per il conseguimento delle certificazioni fino al livello B1, quindi al di sopra del livello generalmente richiesto, attestabili da un ente prestigioso e riconosciuto come Cambridge, anche l’utilizzo concreto della lingua e l’applicazione della metodologia anglosassone maggiormente focalizzata sulle competenze chiave, quali: comunicazione, fiducia di sé, problem solving, spirito critico e lavoro di squadra.

L’English Plus Course garantisce, inoltre, il contatto con un contesto internazionale, dato dalla partecipazione di diversi docenti di madre lingua nel corso dei tre anni del ciclo, i quali affiancano i docenti curriculari creando un’integrazione sinergica che consente di ottimizzare e sviluppare metodi e strategie innovative a tutti i livelli dell’apprendimento.

Questo approccio permette di andare oltre la formazione dei discenti, implementando e migliorando la capacità didattica e di pianificazione dei docenti e, più in generale, di tutta la scuola.