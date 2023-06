Officine Jonike Arti: tutti gli appuntamenti di giugno e gli spettacoli dal vivo, a partire da venerdì 9 a Locri

Continua la programmazione teatrale della Compagnia Officine Jonike Arti, in un fitto calendario che la vedrà attiva per il mese di giugno in tutta la regione con una serie di spettacoli di genere diverso e per le varie fasce d’età.

Il prossimo weekend sarà ricco di appuntamenti con tappe in tutta la provincia reggina. Si parte venerdì 9 giugno a Locri, alle ore 18.30, presso la Planteria, con il reading “Visioni dello Stretto”. Una suggestiva performance di Maria Milasi e Americo Melchionda su musiche originali eseguite dal vivo da Antonio Aprile al basso. Un dialogo fantastico, scritto da Tonino Perna, tra due entità sospese in quel luogo mitico che è lo Stretto di Messina. Due fari, due esseri, maschile e femminile, che dialogano, parlano del loro amore senza fine e di quel luogo senza tempo, teatro di leggende e misteri, in un caleidoscopio di “visioni” surreali, che mescola la magia della fata Morgana, l’Aspromonte, l’Etna, le due città gemelle, luoghi da cui fuggire o in cui restare per sempre, tra voglia di andare e speranza di rimanere.

“Visioni dello Stretto” sarà replicato sabato 10 alle ore 19.45 presso il Parco Archeologico dei Tauriani di Palmi.

La bellissima location ospiterà anche “L’incantamento del Reuccio Pendolino”, di e con Chiaraluce Fiorito, che si terrà lo stesso giorno, sabato 10 giugno alle ore 19.00. Uno spettacolo di teatro di narrazione per bambini e famiglie, ispirato a “Pendolino”, racconto dello scrittore verista Luigi Capuana. Con originalità di gestualità e sonorità, prende vita la storia di un Reuccio, il figlio del Re, colpito da un sortilegio sconosciuto ai più illustri luminari che nessuno riesce a dissolvere. Tra ritornelli e filastrocche, stregoni e buontemponi, strani personaggi e magie, il tutto accompagnato dalle frizzanti note di un antico organetto, il racconto coinvolge grandi e piccini dentro la suggestiva atmosfera della tipica fiaba.

Lo spettacolo sarà replicato domenica 11 presso il Parco Ecolandia a Reggio Calabria nel pomeriggio, alle ore 17.15 e alle ore 18.15.

Officine Jonike Arti è attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e questo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.