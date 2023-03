“Viaggio verso l’anima”, Stefano De Angelis si racconta nello spazio culturale “MAG. La ladra di Libri” di Siderno

Da ex sottufficiale dell’Aeronautica, impiegato in numerose missioni all’estero (tra le quali il conflitto in Bosnia) ha imparato a considerare il cielo come casa sua. E a catturarne le immagini più suggestive, sia col suo obiettivo fotografico che coi versi profondi delle sue poesie. Poi, nella sua seconda vita in Calabria ha imparato ad apprezzare il mare, divenuto il suo amico più fedele, e la terra, in particolare la vita dei borghi interni che richiamano i ricordi della sua infanzia nell’appennino laziale, e la natura in tutte le sue esplosioni di colori e riflessi.

Genio multiforme, Stefano De Angelis racconta e si racconta andando dritto al senso più intimo della vita e del creato. Come nella raccolta “Viaggio verso l’anima” (edita da Calabria Letteraria) in cui la vita e le bellezze della Calabria lo ispirano per versi struggenti e mai banali, spesso abbinati a esclusivi scatti fotografici che ne completano il profondo significato.

“In Stefano – ha scritto nella prefazione del libro la giornalista Rosella Garreffa – alberga ‘il mestiere di esistere’: realismo che si veste di memoria per generare nuovi passi, energia vitale come chiave di lettura dell’universo”.

De Angelis presenterà le sue poesie ed esporrà alcuni dei suoi scatti più significativi nell’evento organizzato dall’associazione “Viva – Vitalità Italiana, Calabria” nello spazio culturale “MAG. La ladra di Libri” di Siderno per sabato 18 marzo alle ore 17.

Dopo i saluti della segretaria dell’associazione “Viva – Vitalità Italiana, Calabria” Sabrina Santacroce, Gianluca Albanese dialogherà con l’autore.