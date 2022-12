Reggio: il 22 dicembre la presentazione del libro “Tabacco Clan”

Giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 19.00, presso la propria sede in , Via A. Vespucci 10/g, Reggio Calabria, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop. Vittorio Veneto, presenta “Tabacco Clan” di Giuseppe Lupo, Marsilio editore (2022)., conversa con l’autore Angela Curatola, letture a cura di Carlo Menga.

Con ““Tabacco Clan” Giuseppe Lupo, racconta una giovinezza avventurosa di ragazzi che sono divenuti studiosi, padri di famiglia (anche quando la famiglia si è rotta), professionisti. Il Clan vive in un convitto a Milano, studia chimica o giurisprudenza, ingegneria o economia. Il Clan ha una provenienza geografica e sociale varia. Nel Clan sono tutti maschi, come nel Reform Club di Phileas Fogg, solo che per essere ammessi non bisogna avere vestiti particolari, ma saper ridere, anzi, sapersi sfottere. Il Clan non ha un dress code, anche se ascolta canzoni in inglese. Quando questo romanzo comincia, il Clan è invecchiato: non vive più nel convitto, ma si è sposato e ha avuto figli.

In questo libro, tutti hanno un soprannome, un nome segreto che a pronunciarlo riporta in vita un mondo, e oltre alla nostalgia il suo autore racconta la tenerezza, l’avventura e la goliardia di un gruppo di uomini che si sono affacciati all’età adulta quando il Novecento stava per morire, schiacciati tra i loro padri che hanno costruito il miracolo economico e i loro figli che vivono il tempo dell’incertezza e dell’instabilità.

Giuseppe Lupo insegna letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano. Tra i romanzi, tutti pubblicati da Marsilio, ricordiamo: Breve storia del mio silenzio (2019) selezionato nella dozzina del Premio Strega,Gli anni del nostro incanto (2017) Premio Viareggio), L’ultima sposa di Palmira (2011) Premio Selezione Campiello, Premio Vittorini. Ha pubblicato inoltre L’americano di Celenne (2000, 2018; Premio Mondello, Premio Berto ,La carovana Zanardelli (2008, 2022; Premio Grinzane-Carical), Viaggiatori di nuvole (2013) Premio Dessì, L’albero di stanze (2015) Premio Alassio, Premio Frontino Montefeltro e, per Aboca,Il pioppo del Sempione(2021). Ha curato, sempre per Marsilio, Moderno Antimoderno di Cesare De Michelis (2021). È autore di diversi saggi sulla cultura del Novecento e collabora con Il Sole 24 Ore.