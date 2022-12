Naike Rivelli testimonial per il “Natale in rosa” a Locri On Ice

Naike Rivelli, con grande sensibilità e disponibilità, ha sposato la causa di “Natale in rosa-Locri” e venerdì 23 dicembre, alle 18.00, sarà a “Locri On Ice” come testimonial per la raccolta fondi del progetto NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefiri) per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale di Locri.

L’attrice, seguitissima anche sui social, è sempre in prima linea nelle battaglie per la difesa della salute e di uno stile di vita ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e degli animali.

Naike, figlia d’arte, la mamma è la celebre Ornella Muti, ha subito accolto l’invito di una delle “amiche in rosa” a essere presente allo stand, sotto il grande tendone di Locri On Ice, in un incontro con il pubblico per condividere l’impegno nell’importante obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione e di migliorare il servizio sanitario sul territorio.

Artista versatile, Naike Rivelli ha lavorato con registi del calibro di Steno ed Ettore Scola, accanto a mostri sacri come Massimo Troisi e Ciccio Ingrassia, è stata anche protagonista di trasmissioni televisive cult come “Paperissima”, ha recitato nella miniserie tv “Il conte di Montecristo” e in “Jesus Video”, ha poi preso parte ai reality show “Il ristorante” e “Pechino express”. A Locri On Ice incontrerà quanti vorranno conoscere insieme a lei il progetto NOLE.

Le “amiche in rosa”, splendide e instancabili volontarie della solidarietà, nell’ambito della campagna iniziata con “ottobre rosa”, promossa dall’Associazione “Angela Serra” e dal Comune di Locri- Assessorato alle Politiche sociali, sono in piazza dall’8 dicembre scorso e vi rimarranno fino al 7 gennaio con uno stand e con appuntamenti di condivisione e solidarietà: in particolare, 28 dicembre, dalle ore 20.30, Serata in rosa, “Musica 70 80 90”; 30 dicembre, dalle ore 18.00, Tombola in rosa. Con una donazione minima di 10 euro, allo stand è possibile avere panettoni, torroncini e gadget, regali benefici per un Natale solidale.