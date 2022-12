Domani in Consiglio Metropolitano il Documento Unico di programmazione e il bilancio di Previsione Finanziario per le annualità 2023-2025

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per domani martedì 20 dicembre alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda.

La seduta sarà interamente dedicata all’esame e all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di Previsione Finanziario per le annualità 2023-2025.

Come di consueto la seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria

Per gli operatori dell’informazione sarà comunque possibile assistere in presenza alla riunione del Consiglio, dalle postazioni riservate alla stampa.